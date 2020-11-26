建地建材預告下一輪漲勢 信松廣場搶先入手信義區門牌

依據土地資產專業顧問最新統計，2020年上市櫃建商購地火力全開，六都精華區土地眾家大舉出手，其中以台北市土地交易額最高，上半年累積逾900億元，交易熱點分布在北投、信義、松山、南港區。

對北市土地價格具關鍵意義的為三大超級標案，今年第2季「大南港案｣由富邦人壽以282.87億元得標，每坪土地價逾375萬元，改寫南港區域土地單總價的雙天價紀錄；此外中工化372億買回「京華城」改建4棟豪辦，挑戰每坪150萬；3月底信義區被視為地上權的「王中之王」的國產署「世貿三館地上權」，由南山人壽以 312.76 億元得標，換算每坪地上權單價約 644 萬元，刷新地上權史上最高總價；由此可以確立北市精華地區土地成本已經奠定房價未來漲勢。

｢信松廣場｣ 由紅樹林水岸當代建築聚落大隱開發再度與建築大師李天鐸攜手打造，左圖為接待中心現場建築模型，圖右為建築3D示意。圖／業者提供

另值得觀察的是台商回流帶動產線技術返台，外商包括微軟、Google、IBM、亞馬遜也都在台灣設置研發中心，因而大舉帶動全面建廠、政府公共建設持續推動、六都住宅推案量爆增，導致建材混凝土、型鋼價格大漲，工資更以30％~50％大幅飛漲，在缺工缺料的雙重影響下，今年開工建案的整體營造預算至少追加15~20%以上。

在土地與營造成本雙揚的趨勢中，有經營遠見的建商如何全力以更精進的建築科技例如BIM工法革新，落實高品質建築，並優化空間的使用坪效，讓購屋者享用到產品的最大化價值，才能創造建商與客戶的雙贏局面。

位處松山新站與信義商圈地鄰聯結關係的｢信松廣場｣，基地位居建地稀缺、只漲不跌的信義核心松隆路第一排，坐擁松山站Citylink蔦屋軌道商圈、結合大南港東區門戶，能敏銳察覺市場動向、具有國際旅居經驗的置產者，都已將眼光投向市區核心生活圈，在信義區門牌勢在必漲之際，都懂得搶在下一波起漲點前先卡位入手。

｢信松廣場｣ 規劃 21-42 坪中小坪數產品，在信義區中入手門檻相對親民，信義繁華，松山新站動能與南港潛力，營造出國際都會感的生活樣態，第四季買盤更加熱絡。圖／業者提供

大隱團隊向來以細膩規劃與品質著稱，長年博得頂級客層口碑，｢信松廣場｣由李天鐸建築師全案操刀建築設計景觀、門廳、公設；此外配備PAPA健康防疫系統，並導入BIM建築數位智慧推昇工程營造的品質管理，以廣場建築地標獲得市場成功迴響。

【信松廣場基本資料】

基地位置：台北市信義區松隆路231號旁

貴賓專線 : (02)2767-6668

產品規劃：21-42坪

投資興建：築實建設

綜合規劃：大隱開發 品陽建設

建築設計/門廳公設/景觀設計：李天鐸建築師事務所

建築代銷：甲桂林