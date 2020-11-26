建地建材預告下一輪漲勢 信松廣場搶先入手信義區門牌
依據土地資產專業顧問最新統計，2020年上市櫃建商購地火力全開，六都精華區土地眾家大舉出手，其中以台北市土地交易額最高，上半年累積逾900億元，交易熱點分布在北投、信義、松山、南港區。
對北市土地價格具關鍵意義的為三大超級標案，今年第2季「大南港案｣由富邦人壽以282.87億元得標，每坪土地價逾375萬元，改寫南港區域土地單總價的雙天價紀錄；此外中工化372億買回「京華城」改建4棟豪辦，挑戰每坪150萬；3月底信義區被視為地上權的「王中之王」的國產署「世貿三館地上權」，由南山人壽以 312.76 億元得標，換算每坪地上權單價約 644 萬元，刷新地上權史上最高總價；由此可以確立北市精華地區土地成本已經奠定房價未來漲勢。
另值得觀察的是台商回流帶動產線技術返台，外商包括微軟、Google、IBM、亞馬遜也都在台灣設置研發中心，因而大舉帶動全面建廠、政府公共建設持續推動、六都住宅推案量爆增，導致建材混凝土、型鋼價格大漲，工資更以30％~50％大幅飛漲，在缺工缺料的雙重影響下，今年開工建案的整體營造預算至少追加15~20%以上。
在土地與營造成本雙揚的趨勢中，有經營遠見的建商如何全力以更精進的建築科技例如BIM工法革新，落實高品質建築，並優化空間的使用坪效，讓購屋者享用到產品的最大化價值，才能創造建商與客戶的雙贏局面。
位處松山新站與信義商圈地鄰聯結關係的｢信松廣場｣，基地位居建地稀缺、只漲不跌的信義核心松隆路第一排，坐擁松山站Citylink蔦屋軌道商圈、結合大南港東區門戶，能敏銳察覺市場動向、具有國際旅居經驗的置產者，都已將眼光投向市區核心生活圈，在信義區門牌勢在必漲之際，都懂得搶在下一波起漲點前先卡位入手。
大隱團隊向來以細膩規劃與品質著稱，長年博得頂級客層口碑，｢信松廣場｣由李天鐸建築師全案操刀建築設計景觀、門廳、公設；此外配備PAPA健康防疫系統，並導入BIM建築數位智慧推昇工程營造的品質管理，以廣場建築地標獲得市場成功迴響。
【信松廣場基本資料】
基地位置：台北市信義區松隆路231號旁
貴賓專線 : (02)2767-6668
產品規劃：21-42坪
投資興建：築實建設
綜合規劃：大隱開發 品陽建設
建築設計/門廳公設/景觀設計：李天鐸建築師事務所
建築代銷：甲桂林