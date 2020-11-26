地段環境雙冠王 文化經濟雙核心 「聯合。大哲」大隱於市

地段優勢：國父紀念館＋松菸文創＋捷運市府站信義商圈

休閒綠地步行可及，國際美食隨處可得，完善生活機能，無所不能！忠孝東路四段與信義計劃區接壤的黃金區塊，是台北市人流金流匯聚的經濟核心流域，在國父紀念館、松菸文創、信義商圈三大地利優勢圍合下，更形塑了文化經濟多元匯聚的高指標地段價值—休閒綠地步行可達，繁華時尚隨處可得，稱得上是全台北市最佳生活機能模式的代表。

環境價值：國父紀念館＋松菸文創 兩大人文綠洲是最大加值

由國父紀念館、松山文創園區及聯合報系舊址所勾勒出來的人文生活圈，一直是人們記憶中的文化地景、綠意街廓。佔地35,000坪的國父紀念館，是台北市知名的文化觀光地標，建築本體周圍則是戶外運動、休閒、藝文與知性活動的綜合性休憩公園。翠湖畔楊柳青青，香山橋蜿蜒其中，綠草如茵、花木扶疏…步步皆景，處處幽香，任何時刻都是人們散步慢跑、洗滌身心靈的綠林秘境。「聯合。大哲」的另一側是松山文創園區，這個建於1937年的市定古蹟，2010年轉型為國際型文創聚落後，已是台北市最璀璨的文創亮點。這裡也是東區最大綠地，景觀優美的生態園區佔地6.6公頃，是台北市自然度較高的生態綠島。由於鄰近捷運市府站與信義時尚圈，再加上兩個文化綠地的雙邊加持，讓「聯合．大哲」能同時享有「高綠覆率＋高機能生活圈」的生活環境品質，這樣得天獨厚的立地條件，放眼全台北市屈指可數！

在最繁華的地段 享受最恬靜的生活

純住宅公設規劃 戶戶獨立梯廳 室內溫水泳池

和「聯合。大於」相距咫尺的「聯合。大哲」同樣是由建築大師姚仁喜所設計的，不同的是它是「純住宅」大樓，這棟現代玻璃帷幕建築，是台灣少數線條極其簡單卻精緻的精品住宅，外觀內斂而優雅，前衛而不張揚，在建築美學上堪稱是尖端之作。建築量體更是堅若磐石，「博物館級結構設計」及「高科技制震系統」大幅提升了防震安全性。

「聯合。大哲」 建築量體坐落於忠孝東路第一排，玻璃帷幕系統創造出寬闊視野，眺看國父紀念館與松菸和山巒綠意，同時收攬信義計畫區璀璨夜景。圖／業者提供

24層樓高的「聯合。大哲」戶戶獨立梯廳，大面向的玻璃帷幕所構成的寬闊視角，白天可以眺看國父紀念館及松山文創園區的綠草茵茵與山巒遠景，夜晚則可欣賞光華璀璨的信義計劃區夜景，不論清晨或傍晚，目光所及都是一幅幅美麗耀眼的城市風景畫。正如建築師姚仁喜所說的：「這不是豪宅，是舒適的家」，住在信義區最精華的黃金地段，卻能享有最悠靜的家居生活，當晨曦暮色灑落一地時，坐臥之間滿室光彩詩篇。

文化，是宜居傳承的風水寶地

「聯合。大哲」的前身是聯合報系大樓的舊址，基地本身就是一塊文化風水寶地，許多文化事件都在此產出並紀錄著時代。舊址一樓曾是聯經書店，也是聯經出版社的主要門市，專營出版文史哲等深入文化範疇的書籍雜誌，在文化論述的意義上有著深遠的影響。

聯合報系、聯經出版社、聯經書店與藝文空間，在此地形成雄厚的文化底蘊，加上周邊的松菸文創園區、國父紀念館演藝場所、未來的多功能大巨蛋，還有一街之隔的信義計畫區座落著誠品書店及各種文化場所與活動場域…「聯合。大哲」位居人文流域的核心區塊，更薈萃了國際都會的萬象生活圈，如此得天獨厚的立地條件，全臺北市屈指可數！