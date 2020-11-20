機捷A7「2字頭」即將絕版 中心商業區湧看房潮

CBD(Central Business District,中心商業區)是國際城市對於商業中心區域的說法，中心商業區通常具備6大優勢(見表)，這個區域套上台灣通用的房地產術語，指的就是蛋黃區的「正核心」，台北市信義計畫區就是標準中心商業區的範例，在這樣區段裡的房地產都具有保值特性。

中心商業區正核心6優勢，捷運宅3條件

以北台灣房地產銷售熱區的機場捷運A7站重劃區為例，中心商業區與桃園A7科技園區、中華郵政物流園區、華亞科技園區4大重點交會的地段，就是蛋黃區正核心最佳的置產焦點。桃園市政府表示，機場捷運A7重劃區都市計畫區段徵收後土地面積約達184.57公頃，規劃有住宅區、中心商業區(CBD)、乙種工業區、第二種產專區等可建築用地約122.83公頃，而其中CBD中心商業區面積僅約3.33公頃。沿著機場捷運A7站重劃區兩側，都是中心商業區的規劃，一般人普遍接受步行約10分鐘距離的區域，被認定為是房地產「捷運宅」，這個距離，具備(1)避開進出人潮擁擠、(2)輕鬆步行運動距離、(3)沿途民生採買便利等3大條件。而上述4大區域交會的核心地段(見圖)，距離機場捷運A7站步行距離就僅約10分鐘，是區域「正核心」。

機場捷運A7站重劃區最佳的置產焦點，就是中心商業區與桃園A7科技園區、中華郵政物流園區、華亞科技園區四大重點交會的地段。圖／業者提供

「竹城25 非你莫屬」11/28幸運抽獎

根據市場調查，2020年下半年在A7重劃區中心商業區正核心的「竹城甲子園」具備地段優勢，已經熱銷約800戶，竹城建設正舉辦「竹城25 非你莫屬」的幸運抽獎活動，預計11月28日將會加碼抽出2位25萬元購屋金得主，現場銷售人員表示：「即日起完成簽約，即可獲得抽獎券！也許您就是下一位幸運兒唷」。「竹城甲子園」4352坪的大基地面積，打造24層高端建築，規劃豐富公設，而竹城建設第60座的經典建築業績，更是建築品質保證，推案雙冠建築巨擘閤康聯合建築師事務所、豪宅空間首席團隊動象團隊大易國際、國際級燈光大師袁宗南照明設計等大師級組成的豪宅指名建築團隊，提升產品市場定位，首創「購屋15大保證」，包含0800售後客服專線、住宅勘檢服務等，致力創造完美舒適的居住氛圍，成就超過萬戶幸福家庭。

竹城建設「竹城25 非你莫屬」抽獎活動，首波25萬購屋金得主-李小姐！11月28日將加碼抽出2位25萬元購屋金得主。圖／業者提供

機捷A7！中心商業區正核心「2字頭」房價將絕版

房地產人士指出：「機場捷運A7站重劃區可說是距離雙北市最近、CP值最高的購房區域。」2019年全區預售推案金額超過700億元，2020年的規模則再次超越，由於建商群聚推案，廣告爭相競出，加上「2字頭」房價親民，吸引雙北、桃園首購、換屋族的大量湧入，成為近兩年北部房地產熱門區域之一，人口持續進駐也帶動商業機能跟進，當然也帶動房價表現。根據市場調查，機場捷運A7站重劃區中心商業區正核心內「2字頭」房價即將絕版，房地產人士建議，目前是進場購屋的最佳買點。