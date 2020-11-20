輕置產風盛行 藝文特區絕版推案受矚目

近年桃園房市聚焦新興重劃區、以首購產品為主流的開發推案，桃園唯一蛋黃區、均質高端產品群聚的中正藝文特區，因為發展成熟、可開發素地有限，供給量稀有，反而讓中高端購屋客趨之若騖，麗寶集團福容開發代表作，也是藝文特區最後一件大面積開發「麗晶花園廣場」，自推出以來，因其絕版地段、適中坪數規劃，吸引不少中高端「輕置產客」的矚目。

由於低利環境、預期通膨心理，加上股市高檔、游資充裕，房地產成為近來資產保值的首選，桃園房市以首購產品為主流的中路、經國、小檜溪等重劃區，帶動桃園房市一波熱潮；相較下，總面積僅約15公頃、可開發面積不到8公頃的中正藝文特區，擁有以展演中心為主的綠帶，整齊的建築天際線，加上多為大基地的開發，大坪數的規劃一直是中高端自住及置產客的首選。

「麗晶花園廣場」圓弧形外觀，盡顯大器非凡的名流風采。圖／業者提供

房地產業者分析，藝文特區高端辦公大樓、高級住宅社區林立，超過三成企業設址在藝文特區，豪宅社區管理費在每坪100元以上，各大連鎖品牌、銀行據點進軍桃園覓點優先鎖定藝文特區，均質整齊的居住環境，即使桃園各大重劃區及商圈興起，藝文特區依然穩居中高端客層第一指名地段。

位藝文特區核心，基地三面臨路，面積達1,875坪的「麗晶花園廣場」，是藝文特區最後一塊大面積土地，由於「絕版」地段的稀有性，福容開發經過十餘年調整產品規劃，最終以最符合目前中高端客層需求、適中尺度空間的56坪、68坪產品問世，三棟現代風格的圓形建築更成為藝文特區地標，也因為獨一無二的地段價值，日前出售給傳產企業主的店面，甚至創下每坪逾150萬元的桃園天價，成為桃園新地王。

「麗晶花園廣場」以全球奢華精品酒店的現代化設計為主軸，注入簡約又有層次的美學風尚。圖／業者提供

負責銷售的海悅國際指出，過去桃園藝文特區推出的豪宅總價多在4,500～5,000萬元，近年來企業家為二代置產的風氣盛行，居住習慣改變下，年輕族群居住尺度往往無需那麼大的空間、不用負擔高昂的的持有及管理成本，完整公設等於居家空間空間的延伸，使得2500～3500萬總價帶的中高端住宅需求相當強勁，以「麗晶花園廣場」來說，在「蛋黃中的蛋黃」精華地段，打造更符合「輕置產」客層需求的產品，也支撐目前桃園所有新推案中最高房價。

「麗晶花園廣場」規劃284戶，平均單價每坪44～47萬元，目前銷售率超過四成，主要客層除了桃園在地換屋族群、為二代置產需求外，也有高達四成左右的台北客。