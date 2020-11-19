上曜梅菲爾建案上樑 台南第一座圓頂地標大樓

文/葉圳轍

台南第一座英倫圓頂地標大樓-上曜(1316)「梅菲爾」建案，今(19)日上午舉行上樑儀式，全案預計明(110)年中完工。

該案位於台南市五期國平路、平通路口，三面臨路、基地方正，正對面就是3,600坪華平公園，濃綠樹海環繞，且樓高19層，可享360度的難得視野，不僅擁抱萬坪綠意環景、近攬運河水帶，更可遠眺安平港灣、鹽水溪出海口，條件可謂得天獨厚。

上曜梅菲爾建案上樑，業主上曜建設董事長張祐銘(左五)、上裕營造董事長宋育豪(右五)與貴賓合影。圖/葉圳轍

上曜建設董事長張祐銘表示，該案地點位於市政特區、公園首席，具圓頂地標、擁豪宅血統，全車位可升級電動車充電系統，是該公司未雨綢繆的堅持。

張祐銘說，上曜推案鎖定自住客為主軸，因此強調品質、品味與生活機能；梅菲爾建案為53-65坪頂級精品宅，目前銷售約7成，師字輩(老師、律師、會計師…)客群佔高，代表對建案規畫的肯定。

據悉，「梅菲爾」建案採豪宅的高規格，連續壁深鑿26米，全棟採領先世界的制震科技-日本新日鐵系統，設施並嚴選頂級精品，如：LEICHT德國精品手工廚具、YKK AP日本頂規氣密窗、台玻低輻射Low-E玻璃、Villeroy & Boch德國國寶級衛浴、GROHE 世界頂級龍頭、TOTO日本第一品牌衛浴、RAK杜拜皇室精品磁磚、豪宅指定品牌-三菱電梯、美國百年製鎖專家YALE電子鎖、德國百年BWT全屋式淨水、PM2.5空氣濾淨系統、公共空間設置新風系統……等，建材皆是台灣豪宅中的首選。

上曜梅菲爾建案上樑。圖/葉圳轍

上曜建設深耕台南高層豪宅市場，繼湖美帝寶完銷後，下半年「帝凡內」持續交屋中，目前興建中有19層的「梅菲爾」及29層的「湖美帝璟」，預計明後年相繼完工。

另外，上曜建設也取得台南九份子重劃區內生態湖畔北、南兩塊精華住宅用地(住八)，分別是1,717坪及3,857坪；據悉，北基地上曜已著手規劃純SRC鋼骨35層防震住宅，預計明(110)年第二季推出。

上曜建設副總經理宋育豪表示，上曜明年推案量規畫約45億元，加上「梅菲爾」及「湖美帝璟」，明後年陸續完工入帳，可挹注未來5年業績無慮。

受惠「帝凡內」持續交屋及業外收益，上曜自結今(109)年前10月累計為營收10.57億元，年增127.5%；公告前3季稅前淨利3,613.4萬元，稅後淨利759.5萬元，轉虧為盈，每股盈餘0.05元。