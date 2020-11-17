瑞助成立綠智科協會 舉辦建築轉型創新論壇

瑞助營造於2011年成立「社團法人台灣綠色智慧科技協會」已邁入第10年，組織團隊以專業與熱情服務的精神，秉持著「綠色」、「永續」、「健康」、「創新」的理念；聚集綠色產業鏈，交流經營管理資訊，並配合公部門綠能、環保、智慧、科技之推動及協助公益、賑災等活動，改變節能減碳及企業永續發展力量。將於12月11日下午1點在南港展覽館1館4樓402a會議室，舉辦「後疫情時代 建築轉型與創新論壇」，以實務案例，讓人看到BIM及IT科技如何應用在綠建材、臉部辨識、維修APP等非接觸服務，在未來充滿變動的世界中超前部署、保持優勢，創新引領業界。

瑞助以結合聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，領導供應鏈，減少自然資源的使用，提高資源循環的利用效率，成為全方位綠能服務的提供者。今年在第32屆的台北國際建材展，協會攜手各家會員共襄盛舉，共租了16個攤位聯合參展，也開放協會的攤位，讓來不及設攤的新會員擺放公司的DM等資料做廣宣，讓參訪的民眾可以一次看到智慧、節能、隔音、防水、健康等綠建材。

兼顧與大自然共存、共融的平衡，運用再生、再用、再改造取代資源開採的「循環經濟」，在疫情過後更顯重要，這次瑞助更邀請中華經濟研究院及資源循環台灣基金會的兩位循環經濟專家，分享如何友善地球，找出未來循環經濟新契機。