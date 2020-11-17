有投資Sense！築億丰盛熱銷 最後釋出校園金店面與露臺戶

擁有大同區蘭州生態公園宅綠意，緊鄰大同國小的預售新案「築億丰盛」，由築億建設投資興建，主力規劃規劃18坪1+1房，每坪開價78-86萬元，總價1,400萬元起，可選購車位，每個車位約200萬元。全案樓高12層，地下2層，共計42戶住家，2戶店面。個案自9月公開迄今吸引不少菁英首購族自買搶進，現正拚最後階段完銷倒數。

據悉，「築億丰盛」主力坪數所剩戶數，一隻手指頭就可以數完，順應有置產需求的客戶不斷敲碗，建商在11月中特別釋出2戶校園金店面，與擁有約6坪約定專用空間的2樓正3房露臺戶，「產品殺，價格甜」對帶投資Sense的自住客和置產族來說，是台北市區不可多得的夢幻產品。

學區金店、正三房露臺戶 價格很誘人

「築億丰盛」兩戶店面，靠8米大龍街46巷，緊鄰大同國小校門，臨路退縮擁前庭廣場及4米2挑高闊氣店面，面寬分別近5米及3.9米，總價僅在2000-2200萬元，就可以擁有台北市學區金店面，相當稀有。

另外，此次特別釋出全社區唯一一戶露臺戶，位於2樓，擁有約6坪的專用露臺空間，採光面寬達8.5米，有獨立玄關，規劃正3房。

相較大同區近期推案多為30-50坪大小的產品，「築億丰盛」的主力18坪產品，除了是擁有超好入手的北市門牌輕資產優勢外，價格優勢已經勝過北市其他小宅一籌，擁有學區、雙捷、公園宅特色，又讓地段價值再添潛力空間。

更難能可貴的是「築億丰盛」有17-18坪1至1+1房產品，擁有北市小宅案很難做到的單層四戶一電梯的單純規劃，客廳寬度達3米8至3米9，電視與沙發有著舒適的距離，而且走天然瓦斯可以開明火，戶戶都有獨立大陽台，樓高3米6，總價落在1,450-1,550萬元間，跟當前線上銷售的小宅pk，極具競爭力。

7成自住3成置產 產品跟買方都自帶投資Sense

海沃廣告現場專案指出，「已購客有七成強勢自住買盤，三成做長期置產，值得注意的是現在的自住客挑地段、選產品，都很有投資Sense。」

對比台北市當前「1房1廳」或「1+1房」產品動輒都要2,000萬上下的購屋門檻，「築億丰盛」以1450萬元起低總價優勢卡位台北市雙捷校園公園文教區地段，加上簽約首付僅須1成即可輕鬆購屋，加上3年工程期僅須再付10%、2021年第三季才開始支付，入手門檻低加上未來前景可期的投資價值，吸引不少高薪一族、但自備較低的菁英首購族和置產族進場。

築億丰盛建材工法規格 比照豪宅等級

近期熱銷的「築億丰盛」，位於大同區行政中心文教住宅區內，擁有雙捷雙站優勢，步行3分鐘大橋頭捷運站、步行5分鐘民權西路站，周邊包括大同國小與民權國中學區、大同運動中心、蘭州生態公園，均在步行5分鐘路程內，鄰近的蘭州市場、大龍街也有各式餐飲、傳統小吃聚集，生活採買十分便利。

「築億丰盛」採用德國 IMPULS 廚具。圖／業者提供

全案挑高3米6，結構採取Alfa safe耐震系統工法、工研院研發耐震系統隔音磚，室內配置藍芽智慧監控系統、一鍵總開關、STUDOR排水通氣防疫系統等未來趨勢建材，訴求結構強、輕智慧宅；加上麗舍代理豪宅等級的德國innoci精品衛浴、IMPULS廚具以及杜拜帆船飯店御用RAK磁磚，產品完整度相當高，麻雀雖小五臟俱全，堪稱同區段少見預售建案。

官網： https://bit.ly/3kvO6v0