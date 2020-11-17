CP值勝小檜溪 名軒夢享家熱銷9成5

有別於今年網路與媒體聚焦，將話題熱度轉換成32-34萬元爆紅行情的小檜溪重劃區，真正令桃園在地首購民眾心儀的區域，則屬開發比藝文特區還早，學區與商業消費機能絕佳、擁有大片公園綠地的桃園東緣的大有特區。今年6月落成交屋的「名軒夢享家」就在桃園在地客捧場下，悄悄熱賣達9成5佳績。

海悅廣告專案副理陳興揚表示，「名軒夢享家」所在的桃園大有特區、大業民光商圈，有新光三越百貨、全連家樂福等商場林立，倚靠720公頃虎頭山森林公園，生活圈擁有大業國小、大有國小、快樂國小、會稽國小等優質學區，擁有交通便利、房價親民的兩大特性，深受桃園在地客青睞。

「名軒夢享家」所在的桃園大有特區、大業民光商圈 ，緊臨4字頭起跳的藝文特區豪宅聚落，但2字頭房價不但親民且自住比例高、市場釋出戶數有限，又比剛剛重劃開始3字頭房價推案潮的小檜溪重劃區機能更完善，即買即住即享未來周邊新興重劃區的房價拉抬效應。

「名軒夢享家」 KTV大包廂 。圖／業者提供

「名軒夢享家」擁有桃園市區已經再難整合出的2066坪大基地規模，因此能規畫出超越桃園市區同級首購產品的十多項夢幻公設項目，包含前棟AB棟一樓的圖書室、休憩區、藝廊、LOBBY、閱讀室，K書中心；後棟CB棟公設則有音樂教室，練琴室，瑜珈韻律教室，健身房，桌球撞球電子遊戲區，2間可容納20人綽綽有餘的KTV大包廂，兒童遊戲室，多功能廚藝教室，住戶可使用全區公設，管理費每月每坪只要55元。

「名軒夢享家」 閱讀中心與K書中心。圖／業者提供

「名軒夢享家」 親子圖書室與兒童圖書室。圖／業者提供

「名軒夢享家」 健身房與 桌球撞球電子遊戲區。圖／業者提供

「名軒夢享家」土地使用分區是住宅區，規劃4棟13樓高建築，241戶住家、2戶店面，規劃30-38坪2~3房，每戶室內挑高3米6「超值首購房型」，單價行情每坪24萬餘元，每戶配一車，B1車位每個170萬元，B2車位每個160萬元，含車位成交總價落在860~1050萬元間。

特別值得一提的是，「名軒夢享家」結構採「戴雲發Alfa Safe耐震系統工法」，戶戶製作由建築安全履歷協會認證之查驗技師把關，並電子化影像紀錄鋼筋綁紮細節的「建築安全履歷」，讓居住者更安心放心。