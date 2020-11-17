安坑輕軌K2站 青森匯造美式低密度宅

今年九月安坑輕軌施工難度最高、跨徑達225米的安心橋完成合龍，讓安坑輕軌在2022年通車納入大台北捷運版圖的利多，更加有感。距離安坑輕軌K2玫瑰中國城站約300公尺的預售新案「青森匯」自8月起歷經3個月銷售期銷況也達到七成。現場銷售人員指出，個案基地2264坪，總銷20億，蓋3棟七層樓高建築，23-46坪2至4房，共計160戶住家，與11戶由建商自行招商的店面，全區開挖地下坡道平面車位，買主多為安坑當地首購族與換屋客，中和、新店首購與退休族亦佔二三成比例。現階段主力銷售33-37坪戶型，開價每坪35-38萬元，成交行情約在每坪32-35萬元，車位每個170-180萬元間。

「青森匯」 建築3D透視圖。圖／業者提供

「捷運沿線3字頭在新北很稀有，價格是青森匯最大優勢，另外，低密度美式住宅規劃和2年後通車的輕軌利多亦是誘因。」對「青森匯」購屋人來說，對購屋人來說，最重要的是輕軌K2站的價格與K9站旁的央北重劃區價差極大，目前央北重劃區新建案開價都達6字頭，指標建案更開出7字頭新高，相較之下，沿著輕軌移動七站，K2站價格立刻只剩一半，成為「青森匯」最吸引人的優勢。

對開車的人來說，安坑3字頭的行情，對比隔壁的中和55-60萬的預售新成屋房價也很具吸引力，離開擁擠的水泥森林環境，買「青森匯」住低密度美式宅，享受基地後方保育林地和周邊包括安坑森林公園、台大實驗農場、二叭子植物園、陽光運動公園的居住環境，加上建案超低公設比29.9%創造的高得房率，在動輒34%起跳的台北都會區，「青森匯」無疑是新店中和地區CP值很高的購屋選擇。

目前安坑可經特一快、安一路連結國道與環快，「青森匯」門口也有12線公車站牌，往返新店與台北各區，社區完工交屋時間與安坑輕軌預計通車時間都在2022年，屆時穿過玫瑰路、步行僅約300米到安坑輕軌K2站上車，不僅多了通勤選擇，可享受捷運通車效應，極具增值空間。