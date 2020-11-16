選對石材 瞬間提升空間質感

建材的選用與空間呈現的風格息息相關，其中，石材因為擁有多種質地、豐富的顏色及獨一無二的紋理，不僅能提昇空間質感，還能滿足自然溫潤或低調奢華等多種品味風格，深受設計師及消費者喜愛。

會說故事的石材，多元材質打造空間性格

位於桃園蘆竹區的頂級水岸豪宅－光明鼎，不僅以四季植栽光廊水中庭，更打造低調奢華、高貴典雅的迎賓大廳、交誼廳、圓形劇院、健身瑜珈等公設。其中，兼具住戶交流、朋友聚會及休憩的交誼廳空間，則邀請國內知名的相即設計操刀規劃，呂世民設計師整體以灰黑色的沉穩色調為主，從天花板、牆面到地板，都以流動性的線條，搭配光影的變化性，營造華麗大器的空間主題。

天花板的部份選用木質結合燈具，以線條做出律動，打破原先四方形的空間，讓光影交織成水流般如點如線的浮光掠影。在地面的規劃上，由於交誼廳落地窗面西，為了避免地面大面積反光造成不適，特別請知名貿易商高得石材公司遠至巴西，桃選帶有藍色調並以復古皮革面處理後的石材，呈現如筆觸般的水波紋質感，打造人文知性與低調內斂兼具的輕奢感。

石頭是來自大自然的產物，呂世民認為，天然石材的表現方式會根據質地、花紋及表面處理而有所不同，無論金蔥黑色的小華麗、東方水墨黑白潑墨或是浪漫輕盈的藍色調，只要妥善運用，設計師就能用石材來傳達說故事。

而牆壁本身也規劃大量收納空間，並透過反射在視覺上達到延伸空間的效果。櫃檯後方的陳列設計也有巧思，刻意的讓光線打進如同盒子般的各式容器，豐富牆面。

點綴空間質感的石材，同時也是低調奢華的藝術品

石材除了能運用在營造大器華麗的公設空間，若能妥善運用在居家裝潢中，不僅能瞬間提昇空間質感，更是一件低調奢華的藝術品。這間位於新北市林口區國家一號院的居家空間，由默墨設計江富勝設計師規劃，在設計理念上，為符合屋主的需求與偏好，以簡約俐落的線條與灰白色調，搭配不同石材的牆面及地面，打造低調舒適的書卷氣息。

國家一號院居家空間設計。圖／默墨設計提供

空間規劃上分為開放式的書房、客廳、大區塊的餐廳，作為生活中心的廚房則分為重食區及輕食區。地板同樣以灰白色階為主，選用高得石材的安格拉珍珠，呈現安靜理性的調性。客廳與廚房之間則設置左右各一的透明拉門，擴大視覺空間，中間則放置黑色搭配金色花紋的深色大面積石材，就能為空間多一分奢華感。

默墨設計設計師江富勝認為，雖然石材在使用上需要細心的保養呵護，但只要加入石材元素，就能馬上提升空間的價值感與華麗度，這是一般建材包括陶板和磁磚都無法取代的。

石材本身帶有的獨特紋理，深受許多室內設計師所愛戴，除了根據空間挑選合適的顏色與花紋之外，還有什麼該注意的事？擁有多年進口經驗的高得石材總經理張泰西提醒，由於天然石材的價格懸殊非常大，最好選擇石材種類多且品質穩定，具有好口碑的優良店家，才能夠根據需求與預算設身處地的為消費者著想。

石材在設計師們的巧手下讓家變得溫暖，每塊石材所具備的獨一無二的特質和故事，只有親自了解接觸，才會知道原來「石材並非冰冷的，它與人同樣有溫度。」

高得石業2003年成立，秉持「誠信」的經營宗旨，經營團隊專營各種石材批售，親自從國外採購選材，各國石材的多樣性及嚴格藝術鑑賞力， 挑選與眾不同的石材，多元石材選擇且兼顧品質，在團隊努力經營下，在業界建立良好聲譽，深受客戶群的信賴與肯定，石材職人帶給消費者專業與高效率服務。產品訊息可上網查詢

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