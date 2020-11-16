不只水岸！大直樂群路豪宅越賣越價值

大直成屋豪宅半年就賣30億 買家追問建商保留戶

今年台北豪宅哪裡最熱？據實價登錄統計，半年來大直總價逾1億元的豪宅至少成交17件，除了「西華富邦」成交8件為最大宗外，「帝景水花園」、「忠泰圓舞曲」各有3件，「代官山」、「首泰地天泰」與「明水晴園」各1件，半年來大直豪宅就吸引了市場高端族群超過30億元的資金。市場專家指出，大直水岸第一排和米其林餐廳、五星飯店群聚的樂群路是大直兩大豪宅區塊，分別因為水岸景觀和住宅區土地絕版，住戶也多半惜售，屋齡20年內的豪宅，照樣擁有一定身價和市場魅力，一有釋出，往往就被原社區住戶或親友「攔截」搶下。據傳，首泰建設第四季有意釋出樂群二路美福飯店前的「首泰三悉」建商保留戶，就收到近二十多組大直熟客和品牌老客戶的預約。

今年在貿易戰、資金回流與疫情影響下滯留的台商買盤看好大直豪宅圈，以及樂群二路豪辦「台北CBD時代廣場」在6月創下每坪成交128萬元的新高行情，加上2018年「首泰三悉」實登每坪都有150萬元起跳的「底氣」，讓長期耕耘大直的首泰建設，對第四季釋出的「首泰三悉」保留戶深具期待。

「首泰三悉」-風昀實品屋。 圖／業者提供

熟悉大直市場的代銷業專案經理指出，大直樂群二路的成屋豪宅圈，挾著鄰居內科以全台灣最大的4兆年產值，和美麗華、att、春大直與忠泰在美麗華旁明年將登場的2座風格商城開發計畫，及Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排4間米其林餐廳、藝廊、五星飯店等諸多星光閃耀，除了吸引具地緣關係的高端買盤外，今年也有看到來自大安、信義區的客群，因為想「買不同的地段、買不一樣的產品」、「看好大直上升潛力」的資產配置思維，「錢」進大直樂群路豪宅圈，讓大直豪宅交易增添動能。

「首泰三悉」鄰近美福飯店、萬豪酒店、美麗華等，社區分為「磊若」、「風昀」兩棟建築，規劃均質70坪產品。「磊若」10層樓高、戶數18戶，由建築師郭旭原設計，在2018年年中的實登中揭露的多筆單價均維持在150~160萬；後者「風昀」8層樓高、戶數12戶，由建築師邱文傑設計，2018年實登單價150.8萬。