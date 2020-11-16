桃建商公會：嚴查紅單不宜連坐打房

近日隨少數建案爆出「紅單」炒作亂象，政府開始「關切」全台預售案的同時，「打房」的呼聲再次響起。桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科13日表示，贊成政府針對嚴查紅單炒作亂象，但應該標靶治療、精準打擊，不宜貿然祭出租稅、限貸、拉高土建融等措施全面打房。他指出，過去曾有連續九年每年交易量達40萬棟的紀錄，如今房市用了5年時間從24.5萬棟慢慢復甦回到30萬棟，好不容易才有起色，為何不打一片大好的股市、車市，唯獨專打房市？並建議政府，實不應為了極少數建案「做太過火」的銷售操作而啟動全面打房，就像為了一人遲到而全班罰站，既不公平又不理性。他建議要打「不當得利的投機客」，祭出禁止換約、或預售期間轉手獲利課比照房地合一重稅等手段，有助房市健全發展。

據悉，今年除地價上漲一至三成外，缺工問題導致營建成本大漲，造價約漲15％，未來反映在桃園地區房價上，將近每坪要漲1萬元。李文科預警，工人都被南科搶去，為政府的高科技矽盾產業拚趕工了，今年的缺工恐勢必導致今年的預售案和興建中個案無法如期交屋，明年建商面臨逾期交屋的風險，必須承擔繳款金額每天萬分之5的逾期罰款，政府應正視問題，超前佈署協商機制。

李文科指出，建築業長期扮演政府最大課稅的加工機器，一個案子長達四至六年之久，缺工時可能更久，平均下來每年的利潤相當微薄，產業政策應長遠思考照顧建築產業鏈上下游近150萬從業人員，不應陷入情緒化打房。