新店為台北精華區房價漲幅之冠 看好大坪林站雙捷正核心

根據住展雜誌2020年10月初發佈調查「1-8月北台灣建案房價漲幅前10名行政區」數據顯示，桃園4個入榜最多，新竹、新北各2個，台北、宜蘭各1個。分析前10大房價強漲區中，大部份是該縣市蛋白區，唯有新店區屬於新北市蛋黃區。住展雜誌指出，主要是蛋黃區房價基期高，要大漲不易。蛋白區房價基期低，漲幅相對比較明顯。市場人士指出「買在蛋黃區勝過置產蛋白區的成功法則依舊不變，新店屬於新北市蛋黃區，能列入房價漲幅前10名，是增值與保值的最佳選擇！」

新店列入漲幅前10名行政區唯一蛋黃區

深入分析這項調查結果，新店是被統計列入漲幅前10名行政區的唯一蛋黃區，關鍵因素就是捷運大坪林站在環狀線通車打造「雙捷運站」後，帶動新店蛋黃核心區房價走揚，牽動包括捷運松山新店線沿線的七張、區公所生活圈，以及捷運環狀線央北重劃區的比價上揚，房地產人士建議「買房就要選擇蛋黃核心區，新店區的保值增值潛力區，還是以雙捷運的大坪林站附近為最優選擇。」

大坪林站生活圈是台北大安、信義的對照

長年住在新店大坪林站附近社區的宋先生表示，捷運大坪林站生活圈的生活機能相當豐富，真的是新店核心地段，大坪林站3號出口附近有快捷通勤巴士可分別抵達宜蘭羅東、蘇澳，桃園、中壢、新竹，甚至統聯還有設站可以前往台中、台南。過一個橋就是景美，中正路經秀朗橋可前往中永和的景平路，復興路過萬壽橋就是台北文山區，中興路還可以直上國道三號、北宜，他說：「大坪林站生活圈的機能，就是台北市大安區、信義區的對照。」

新店蛋黃區，大坪林站「雙捷正核心」

國家政策研究基金會2020年3月發表淡江大學金融研究所教授謝明瑞《捷運系統開發與捷運不動產價格變化》研究報告，在該研究報告中說明，環狀線捷運是目前最多捷運轉乘站的路線，全程14個車站中有8站提供轉乘，擁有雙捷運線的站點除了更具交通優勢外，房價也極具保值性。整體而言，謝明瑞教授指出「2020年國內房市已逐漸呈現好轉走勢，建議潛在購屋人或投資客宜即早規劃，並以捷運不動產為首選的考量標的。」在新北市新店地區，捷運松山新店線大坪林站與環狀捷運線交會，在區域內形成房地產的「雙捷正核心」地段價值，也形成新店房地產的蛋黃核心區。

大坪林站位居房地產「雙捷正核心」，因為雙捷交會，形成新店房地產的蛋黃核心區。圖／業者提供

雙捷置產，選擇步行約5-8分鐘地段

捷運沿線的房子因交通便利性的確容易轉手，唯有「雙捷運」才是房地產絕對加分的要件。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，捷運共構宅具備「一出捷運就到家」，因此價格也會更高，雖然從投資角度來看是不錯選擇，但若為純自住使用，可以找距離雙捷運站距離步行約5至8分鐘的範圍，作為置產選擇。

「大坪林ONE」新店區性價比極高建案

捷運松山新店線大坪林站與台北市僅一站距離，又是與環狀線交會的「雙捷運站」，更是新店地區生活機能成熟的蛋黃區，在地段條件上，是很好置產「保值+增值」的選擇區域。以位居新店蛋黃雙捷核心的「大坪林ONE」建案為例，位居新店雙捷正核心地段，擁有區域內難得的1789坪大面積基地，規劃地上29層、地下6層SRC日系住友集團制震建築設備，根據現場銷售政安廣告專案周奕仁表示，「大坪林ONE」在Design(設計)、Location(地段)上，領先區域內所有銷售建案，衛浴、廚房、靜音設備都使用日本LIXIL集團的精工產品，1688萬元起可以擁有新店區性價比極高的2房建案，鄰近區域河畔、公園、學區、醫療資源豐富，位處蛋黃區雙捷運正核心地段，在地段與產品上，都具備「保值+增值」的要件，值得鑑賞。