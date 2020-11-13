北士科房價連番漲，奇岩絕版景觀宅「曉陽明」一屋難求

台北市房市建設利多盡出，號稱最後一塊處女地的北投士林科技園區，以「智慧健康醫療」為主軸，將與內科、南軟串聯成「台北科技走廊」，預估年產值合計高達10兆，4萬生技業與國際專業人才預期大舉進駐，吸引建商紛紛進駐插旗搶地，目前單坪房價已直逼8字頭，待北士科後年完工後，周邊房價將不可同日而語。

複製內科南軟房市飆漲史，10分鐘賺2000萬

科技園區題材發燒，內科、南軟房價從2006年1坪20多萬，4年內逼近百萬，333%漲幅令人咋舌！比照內科、南軟房市發展經驗，北投士林石牌一帶房價即將啟動補漲漣漪效應，進入黃金十年，就目前區域房市來看，士林石牌北投開發已趨飽和，推案量近500億，平均單價約每坪85-90萬，其餘則是屋齡30年以上的老舊巷弄社區，房價動輒每坪也要近70-80萬，以北士科為核心的捷運紅線士林站、明德站、芝山站周邊，目前房價已提前跳漲至每坪80-90萬以上，「曉陽明」10分鐘距離，就能省下2000萬房價，未來北士科成型，比照園區第一環的漲勢連鎖效應，房價勢必再掀狂瀾。

頂樓景觀花園可遠眺市景、商圈、關渡平原等美景。圖：業者提供

奇岩重劃區向上1分鐘，75M無價伴山生活

奇岩重劃區向上1分鐘的「曉陽明」，稀有山城景觀，面山迎氧的絕佳地點，不但與陽明山知名別墅豪邸－威靈敦山莊為鄰，3000坪基地上僅5棟建物，低密度單純社區，不僅迎合後疫情時代，對於居住尺度的意識，讓家擁有絕佳的防疫距離，社區門口更有登山步道連結軍艦岩，提供了鍛練健康的自然場域，戶戶挑高6.4米VILLA躍層陽台，建築裡應外合，與山形成對流風，迎接數萬坪山林芬多精，開闊生活尺度，讓身心歸於自然與平衡，在在凸顯景觀誠可貴，健康價更高的產品特色。

五星會所級渡假公設，20人座宴會廳可供4-5個家庭歡聚同樂。圖：業者提供

8分鐘名校薇閣小學，10分鐘富人醫療圈

「曉陽明」學區、商圈、醫療資源都相當完整，奇岩捷運站、光明商圈、石牌商圈、天母商圈近在咫尺，距離雙語貴族名校，薇閣幼兒園、小學、國、高中只要8分鐘，每天接送來回至少省下2小時；10分鐘則有天母榮總、振興醫院等醫療圈，一旦北士科發展完成，排隊入學不如即早卡位，一次擁有捷運、景觀、學區、重劃等房市增值四寶的利多，自用賺享受，投資賺增值，預約未來房價換更好的退休生活。

媲美北海道函館百萬夜景的曉陽明星空餐酒吧。圖：業者提供

媲美五星渡假公設，珍稀景觀星空餐酒吧

此外，「曉陽明」每棟社區2樓以上8戶人家雙併規劃，主力格局為63-70坪、3-4房規劃，24小時雙哨警衛、專業物業管理，提供比飯店更高規的生活服務與安全守護，更大手筆打造媲美頂級會所的渡假公設，不論是健身房、交誼廳、瑜伽室、旗艦級KTV視聽娛樂室等，或是可容納4-5個家庭的20人座山景宴會廳、專業廚藝教室皆是五星飯店規劃，還有可以眺望無敵景觀的星空餐酒吧、戶外兒童遊戲區，都是一方生活風景，每天回家都像渡假，更是三代同居共享天倫的最佳場域。粉絲專頁: https://reurl.cc/qdmmKD官網網址https://www.baba6688.com.tw/Case/Details/1。