中路特區A級商辦 「昭揚CBD」潛銷賣7成

受到中美貿易戰與台商回流設廠影響，桃園商辦買氣持續暢旺，不僅台商大手筆添購廠辦與頂級商辦，就連在地中小企業也出手置產。以位處桃園正核心的中路特區為例，特區內唯一的A級商辦案「昭揚CBD」，尚未正式公開就熱賣7成，凸顯中路特區商辦市場的發展潛力。

已在中正藝文特區擁有包括「RICH58」、「昭揚銳」與「昭揚乾坤」等，3棟頂級商辦代表作的在地品牌建商昭揚建築，即選擇在中路特區推出全新商辦案「昭揚CBD」，全案將於12月完工落成，由於是目前中路特區唯一的商辦案，尚未正式公開已售出7成。

「昭揚CBD」採31~68坪中小坪數規劃，客戶可按需求購買合併戶，整層最大可達470坪，加上採銀級綠建築規劃，並提供專業的商辦物管與社區秘書服務，目前唯一的1間店面也已與金融銀行簽約，增添更多便利性，因此除了自用族群，也受到置產客的青睞，一次購買2個單位以上的客層也大有人在。

昭揚建築業務部錢緯翰指出，中路特區發展日益成型，與周邊成熟商圈又有著高度連動性，蓄積不少「內需型」的商辦需求。「昭揚CBD」的已購客層中，就有相當高的比例，是來自與司法園區常有業務往來的律師、代書、室內設計師、文教事業機構，以及經常往返市政府的中小企業。

鳳翔地政士事務所代書劉德殿，因為本身從事代書工作，業務上必須常常要跑市政府，且因自己目前的辦公室也在中路特區附近，對當地的環境已相當熟悉，因此當初在找新的辦公地點時，一開始就鎖定中路特區。

劉德殿說，中路特區交通、生活機能便捷，一開始就鎖定中路特區置產。圖：業者提供

劉代書說，中路特區緊鄰成熟商圈，交通也很便捷，不論是南來北往，或是要去桃園的什麼地方，經由國道2號串聯都很快速。除此之外，當地高綠覆的環境與閒適的辦公氛圍，在桃園也相當難得，不像藝文特區的壓迫感這麼大，也沒有市區的住辦大樓那麼複雜，下班還可以直接去旁邊的風禾公園跑跑步。

采品室內設計盧慧珊表示，對於從事設計的人來說，工作的環境是最重要的，尤其在創意發想的時候，更需要能夠安靜專注的空間，因此不太喜歡辦公環境與出入太複雜，藝文特區雖然商辦大樓林立，但商業氣息還是太濃厚，後來決定買下中路的住宅社區1樓店面當作工作室。

盧慧珊表示，對於從事設計的人來說，工作的環境是最重要的。圖：業者提供

盧慧珊指出，搬來中路2、3年，很喜歡當地環境單純又不失便利性，倒是當初把工作室設在1樓希望可以發揮門面效益，後來卻發現過路客不多，因此當聽到昭揚要在中路蓋新的商辦大樓時，就想說不如讓工作室回歸有專業管理的商辦，現在的店面就讓它發揮應有的效益，未來想自己開一間居酒屋或餐酒館。昭揚 CBD 經貿中心接待中心：桃園市桃園區正光路/慈文路口，賞屋專線：03-3027678，詳細資訊：https://cbd.soaidea.com.tw/。