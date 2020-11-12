設計後疫情時代低密度建築「半九十」 王勝正：疫情改變了我們對住宅的定義

後疫情時代，你的理想宅會是什麼樣？豪宅御用設計大師王勝正今日公開龍潭新作「半九十」，除有獨立進出的宴會廳，50 戶住戶規劃 7 座梯，以手勢召喚電梯。王勝正表示，「半九十」是思考已久的理想居住型態，今年因新冠肺炎而提前公開。

「半九十」位於桃園龍潭渴望園區（原「宏碁渴望園區」）內，基地 1,262 坪，規劃獨立三棟建築體，幾可稱其為「超級低密度」社區。該案共 50 戶，坪數落在 40、50、68 坪，提供四種不同室內風格規劃，每坪開價 32 萬左右，總銷八億七千萬。

桃園龍潭渴望園區首宗大樓產品「半九十」一登場，就來勢洶洶！台北富豪與科技大老為主要買家。由POSAMO十邑設計王勝正領軍的設計團隊做全案規劃。圖／業者提供

最特別的是，「半九十」每戶室內均挑高 6 米，依照台北市建築法規，樓高限制為 3 米 6，但龍潭有單行法規，因此樓高可拉高至 6 米，室內設計的發揮空間更大。

「半九十」樣品屋示意圖。圖／業者提供

負責操刀此案的王勝正表示，豪宅設計不是堆砌，而要能塑造住戶的理想國。他認為，龍潭獨具美式生活氛圍，172 公頃自然生態的園區附近有馬場、田野，遠望乳姑山，近鄰霄裡溪，離台北敦南商圈僅 40 分鐘車程，有如加州矽谷或洛杉磯小老鷹山谷的富人居（Falcon Valley）。而台灣隨著國際視野的拓寬、經濟的高度發展，加上疫情考慮，「半九十」的公開是天時地利人和。

針對後疫情時代，王勝正將人與人的接觸進行斷點設計，如用手勢驅動的智慧電梯還可讓一戶獨立上下，減少接觸機會。而宴會廳則為獨立進出設計，符合住戶宴請需求，但外人不會因此進入社區。

此外，每戶家門口前設計有「卸甲專區」，亦即住戶從外回家，可在此區簡單換洗，再進屋。

除考量社交距離，王勝正也重視室內的視覺溫暖分數，他屏棄豪宅常見的黑洞石，改以紅洞石增加室內彩度，也收集當地盛產的相思木，以其樹根作為公設的一環，增加與在地的連結性。

室內的創新突破更令客戶喜愛，該案首度將洗衣空間劃入室內，冬天洗衣不必吹風，夏天洗衣不必汗流浹背。面北的二棟建築採用大面窗設計，享受冬日陽光。

「半九十」在後疫情時代，以特殊設計挺進九成為別墅的渴望園區，為台灣再度創造新型態的好宅設計，未公開即已銷售五成。