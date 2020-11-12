正水湳經貿園區「中醫大第一排」達麗推出水湳地王首發案

發展近10年的「水湳經貿園區」終於在日前隨著中央公園日漸完工、開放，以及科湳愛情橋連通中科路、中國醫藥大學確定設立後，為建設發展、商圈成形帶來更進一步的契機，中清路沿線套房、小宅推案、成交不斷，其中達麗建設在「正」水湳園區內，中國醫藥大學第一排推出首座小宅案，地段稀有、產品特殊，更將房價一舉帶上4字頭。

12期、14重劃區房價「坐3望4」

「水湳經貿園區」後市看漲

市場專家分析，近2年台中地價掌聲再起，帶動房價新一波的上漲潮，如同2018年台中市北側的捷運機廠特區的22萬元行情、至今已經上看3字頭；鄰近的12期、14重劃區未來房價更是「坐3望4」，以「水湳經貿園區」地段特殊性，只要環境好、產品未來增值空間後市必定看漲。

另有土開業者指出，地段價值取決於不可複製性。台中市政府先行在「水湳經貿園區」投入300億元建設，建案才逐步進駐，創下重劃區綠覆率達27%、全台最高，跟其他重劃區完全不同；一如15年前的台中豪宅建設在府會園道、夏綠地園道周邊，以及台中市政府預定地旁推案觀察，當時每坪2字頭推案，同樣被業界戲稱為天價，但如今中古在實價登錄仍有35至40萬元的行情。

水湳經貿園區達麗新案「達麗創世紀」位於中國醫藥大學第一排、步行至中央公園5分鐘的地段來看，相信未來周邊新案在土地價格、原物料續漲的狀況下，每坪45至50萬元可說是「定錨價」，未來房價必然還有增長空間。

水湳經貿園區綠覆率達27%、綠地比在全台重劃區名列首位，其中「中央公園」便是當中最大的亮點設施。圖／業者提供

出門校園 回家公園 放眼台中也很稀有

「達麗創世紀」位於創新研發專用區，基地面積近4800坪、擁有4面臨路條件；全案以「森態宅」概念規劃，設置7大棟、地上9樓建築、ㄇ字型中庭、千坪中央花園，創造出「100米乘以45米」的最大棟距；中央花園設置露天泳池，搭配豐富植栽、步道、跑道、涼亭，有別於其他區段15層樓以上的壓迫感，這樣的規劃放眼台中也十分稀有。

社區入口大廳採取獨立、類似於珠寶盒的視覺設計，精緻與氣派兼具，公設項目包括泳池、吧台交誼廳、閱讀室、VR遊戲室、娛樂室、影音室、KTV、健身房、瑜珈教室、廚藝教室、兒童遊戲室等多樣化豐富公設，另外更特別規劃出VR遊戲室，以呼應水湳智慧城的科技、智慧、綠能特色。

全案規劃21至36坪、2至3房產品，強調這次將是「正」水湳經貿園區「最輕鬆、最好入手的高ＣＰ值住宅」，含車位總價帶1100至1900萬元，訴求訂簽10％，結構體完工再付10%，要讓購屋者輕鬆一圓成家夢。