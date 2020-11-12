高雄A辦需求激升！農16「京城Park Tower」

商辦熱潮，自去年底貿易戰打出全球產業鏈重組、台商重新佈局加碼台灣的趨勢開始，在全台開始延燒。今年，最被矚目的是長期被低估的高雄商辦市場，過去由於供給量極少，近6年才只有甫完銷的高鐵特區「總裁時代廣場」與博愛路上只租不售的「京城總部」2棟成屋A辦。

北信義、中七期、南農16

全台3大豪宅豪辦共伴圈成型

值得注意的是，台北信義計畫區是「豪宅共伴豪辦」的高價值地塊，滿足層峰企業主一手掌握事業與生活的需求。台中七期同樣有這種豪宅豪辦共伴現象，而且吸引中彰投企業匯聚在七期豪辦，一起打造中部產業的國際門面。京城建設發覺到這股趨勢也開始在高雄蔓延，最有條件的當然是豪宅林立的農十六特區。因此拿可以蓋豪宅的土地，蓋農十六今年唯一可銷售的豪辦案 「京城 PARK TOWER」 ，企圖創造「北信義、中七期、南十六」3大豪宅豪辦圈價值。

在地同業形容， 「京城 PARK TOWER」 是農十六第一、唯一，同時也可能是絕版的豪辦產品，因為要其他開發商拿豪宅地蓋辦公大樓「會很心疼」。

高雄交通產業分佈圖。圖／業者提供

二代接班 北中企業加碼 產業轉型升級 擠身國際企業

資產升級買氣湧現「京城PARK TOWER」

目前「京城 PARK TOWER」的客群，主力首先是來自在地企業主二代接班，希望在上一代打下基礎後要將企業推向國際，因此希望有個更新穎的門面，將目光投向高雄新A辦案。此外，值得注意的是北中有不少企業來高雄設立分公司據點，在高雄營業額增長的同時，也有擴大營運的需求，發現租不如買，買就要買在客戶最密集的農十六。

負責 「京城 PARK TOWER」 銷售的上揚國際建築團隊營業三處總經理黃惠玲表示，高雄還有很多是開在透天厝一樓做店面、樓上住家型態的事務所和貿易商行，但考量商業文件機密性、公司安全性、事業做大後的門面需求和未來的擴張性，讓中小企業主決定轉換到新A辦大樓中的50坪左右小單位。加上透天店面從過去一坪30萬到現在40多萬50萬，甚至農十六還有開到一坪60萬天價的，精華區店面行情飆升下，也讓A辦在投資置產價值的競爭力浮現。這類透天店面轉型進駐商辦的需求，也是 「京城 PARK TOWER」 的重要客源。

「京城 PARK TOWER」 網址：https://bit.ly/3lm8ZKe