【獨家開箱】遠雄THE ONE全台最高會所

全台唯一與IHG洲際飯店垂直共構豪宅案「遠雄THE ONE」落成，挾建築高度267.6公尺68層樓、全球第26高、亞洲第六高、台灣第一高的超豪宅優勢，在全台豪宅客、企業主圈層V引爆預約搶看、開箱打卡熱。

最令人咋舌的是，想要一睹「遠雄THE ONE」59樓~63樓規劃高空中會所、高空泳池與空中戶外跑道等超夢幻公設看出去的山河海港城無敵景觀，最少要支付 20 萬保留金，才能排隊預約，結果現場依舊接應不暇。

為加乘凌空而上的優越感，「遠雄THE ONE」特別將公設規劃在最高樓層，保留給住戶使用，59樓~63樓規劃二十多項世界主題公設，打造全台最高頂級高空俱樂部，等於讓所有入主的買家，擁有超越五星酒店的私密享樂空間。

「遠雄THE ONE」60樓水明漾高空景觀泳池。圖／業者提供

「遠雄THE ONE」 高空無邊際泳池實景。圖／業者提供

「遠雄THE ONE」 高空會館包含：紐約大亨小傳派對空間、英國利物浦WHISKY吧、紅酒吧、上海灘高空宴會廳、法國尼斯蔚藍海岸交誼廳、義大利威尼斯鳳凰表演廳、希臘雅典高空健身房、瑜珈室、SPA芳療室、KTV視聽室、日本東京閱覽藝廊…等，更特別的是「遠雄THE ONE」在233米高空打造無邊際泳池，(新加坡金沙酒店戶外泳池約198米)與首創全台最高233米空中跑道，從日出到日落，擁有不同的景色，讓使用者能徹底放空，白天彷彿飄浮城市之上，夜晚則是被天上的繁星和底下萬家燈火環繞，提供住戶超夢幻的頂級奢華體驗。

「遠雄THE ONE」 59樓高空郵輪俱樂部大廳擁有氣派的雙迴旋梯。圖／業者提供

步上 郵輪俱樂部大廳雙迴旋梯，分為左右兩徹一動一靜的健身重訓和瑜珈空間。圖／業者提供

「遠雄THE ONE」 17樓 私宅接待大廳 。圖／業者提供

貴婦最愛的「遠雄THE ONE」17樓 英式午茶館。圖／業者提供

高貴的氣質，被賦予在 「遠雄THE ONE」每一寸空間尺度之中。圖／業者提供

連廊道空間都有著歐式宮廷的拱門與精緻的壁燈，光可鑑人的地壁磚鋪面，走動其間被奢華氣氛環繞，尊榮感受油然而生。圖／業者提供

「遠雄THE ONE」公設空間每處細節，都有著令VIP客嘆為觀止的驚艷與感動。圖／業者提供

遠雄THE ONE行銷副總潘長俊指出，「與頂級飯店結合已蔚為國際頂奢豪宅的最新趨勢」，像是：美國曼哈頓摩天豪宅與Hyatt共構、香港最高豪宅「天璽」與W-hotel共構、墨爾本West Side Place-Tower與麗池卡爾登共構、泰國的MAHANAKHON也與麗池酒店共構、曾創下世界最貴的豪宅紀錄的海德公園一號也規劃了一條直達文華東方酒店的地下道，讓住戶可以輕鬆享用米其林星級主廚料理的美食。

從亞灣區港口遠眺高雄城市天際線，「遠雄THE ONE」以建築向世人展現何謂城市地標的氣度 。圖／業者提供

「遠雄THE ONE」 夜景實拍。圖／業者提供

為創造尊榮感，「遠雄THE ONE」爭取到 IHG 洲際酒店集團「InterContinental洲際酒店」進駐，並導入頂級物業管理、英式大管家、國際飯店商務服務等3大獨步全台豪宅市場的軟體服務，讓個案一舉打破高雄豪宅只能賣成屋市場的限制，預售即熱銷近六成，目前成屋已熱銷突破七成。

個案官網： https://reurl.cc/Ldq4z4