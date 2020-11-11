疫情催買氣 新加坡豪宅逆勢翻紅

全球房市不只台灣買氣熱，新加坡近期豪宅交易量持續攀升，住宅市場景氣從防疫封鎖限制後一路直線反彈回升，從第三季開始交易量明顯成長，尤其外國人購買比例也激增創下近2年新高，主要看中新加坡房地產的保值抗跌性，廣受高資客青睞。

新加坡房市穩健成長

新加坡房市近年深受國際人士青睞，主要因素在於，新加坡位列「全球前十大最具競爭力城市」東協榜首，有良好治安、政局穩定的優勢條件，在經濟環境、城市發展、基礎設施、法律體系健全、高度國際化等各種面向，新加坡都在亞洲處於領先地位，更吸引外資包括歐美、日本等國設立亞洲總部，成為東西經濟文明樞紐重心，帶動當地房市穩健發展，吸引各國高資產頂尖客爭相搶進。

金融商業正核心

由重量級開發商國浩房地產投資興建的新加坡大型複合式開發案「國浩時代城」 ( Guoco Midtown ) ，位居新加坡金融商業正核心，座落於美芝路( Beach Road ) 和尼誥大道 ( Nicoll Highway ) 之間的燙金地段，基地正對新加坡熱門的購物商場新達城購物中心 ( Suntec City Mall )，連結周圍三大商業辦公聚落：濱海中心 Marina Centre、政府大廈 City Hall、和武吉士 Bugis，以及多家高檔五星級酒店林立。

「國浩時代城」擁有紅、綠、藍、黃四線捷運環繞的便利繁華交通，周邊另有新加坡國家美術館、馬來傳統文化館、F1賽道等，以及大型藝術展覽和國慶煙火慶典皆在周邊舉辦，可說坐擁金融、娛樂、交通、生活、藝文展演等全方位機能，據數據統計，該區每日累積超過十萬商務與觀光人次匯聚，大量就業人口帶動下，引發周邊龐大租賃需求與房市交易買氣。

新加坡最具實力開發商之一

國浩房地產於1978年新加坡交易所上市，事業橫跨房地產開發、酒店經營、物業管理等，項目遍及世界各地包括新加坡、中國、和馬來西亞等國，成立數十年來，集團至今在新加坡興建33個建案，累積9,000多戶業績，多個建案更是榮獲新加坡環保建築的最高榮譽肯定，堪稱新加坡最具實力的開發商之一。

總價約台幣3,000萬起

近期在新加坡政府積極推動下，希望把居住人潮從外圍拉回市中心，國浩房地產取得這塊市中心幾乎絕版、稀有的大基地，周邊可開發素地可說已飽和，新案釋出量少，土地價值性極高。

「國浩時代城」 由澳大利亞建築事務所 Denton Corker Marshall 操刀設計，總基地面積廣達近萬坪，整個開發案包括「濱海名匯」 ( Midtown Bay )33層摩天住宅、30 層辦公大樓以及5層商務私人會所，住家總戶數219戶，推出11~37坪1~3房，附全室精裝修，總價約台幣3,000萬起。

本開發案目前採預售階段，預計2023年中完工，待建案完工後，將有新建的地下行人通道及空橋直接串連捷運與商場，形塑優質居住環境以及舒適的行人步行空間與動線，近期建案正式在台開盤，由台灣蘇富比國際房地產取得獨家代理權，吸引高資產客目光。

全方位多功能機能宅

值得一提的是，本開發案提供住戶許多貼心服務與設施，包括40米長的露天泳池、空中花園、到可靈活使用的辦公空間、會議室、秘書服務等一站式商務配套，體驗超越五星級飯店的奢華享受。

台灣蘇富比國際房地產表示，在這波疫情影響下，反讓企業主在新加坡時間拉長，推升豪宅案的買氣動能，「濱海名匯」本身坐擁地段優勢與產品的獨特與稀有性，吸引各國買家包括美國、澳洲、印尼、中國、馬來西亞等科技新貴、新創產業創業者前來買房，開案不久所推出的單位銷售已衝破5成。

因應這波疫情催化下，新的業務模式不斷湧現，讓數位化快速前進五到十年，改變消費者的購物習慣與思維，同時企業經營模式已與過去不同，個人工作室的微型創業也因應而生，企業紛紛投入新創事業尋找新商機，遠端視訊會議成為現今市場趨勢，也讓新型態的工作室需求隨之攀升。

「濱海名匯」規劃新型態多功能使用空間，除了標準層的產品外，住宅26層~32層規劃新加坡稀有少見的樓中樓房型，可作為雙鑰匙設計，僅40戶，主打彈性使用空間，有三種不同的運用方式；可作為一般住家外；亦可一層自住、另一層分租使用，或是當作個人工作室；樓上住家、樓下則為辦公空間，強調多功能的使用方式，滿足各族群的使用需求。

國浩時代城 Guoco Midtown 小檔案

投資興建：國浩房地產 GuocoLand

使用產權：99年地上權

類型：26層摩天住宅、30 層辦公大樓、5層商務私人會所

總戶數：219戶

坪數：11~37坪

房型：1~3房

總價：台幣約3,000萬起

完工日：預計2023年中完工

負責銷售：台灣蘇富比國際房地產股份有限公司

預約專線：080-088-7288 / 0978.899.899

新加坡房產趨勢分享說明會

《台北場》

日期：2020年11月13日(五) & 14日(六)

時間：2:30pm – 5:00pm

地點：台灣蘇富比國際房地產

台北市松山區復興北路97號1樓

《高雄場》

日期：2020年11月21日(六)

時間：2:30pm – 5:00pm

地點：高雄晶英國際行館 (垂雲樓28樓)

高雄市前鎮區中山二路199號

預約專線 : 080.088.7288 / 0978.899.899