省錢省時又方便 建商把整座羽球場搬回家

根據體育署調查2019年國人運動現況，全台運動人口比例83.6%，其中規律運動人口比例再創新高，達33.6%，年增2萬人，創下歷史新高紀錄，但進一步統計六都運動人口，比例最高的直轄市前三名為台北市、台中市、新北市，古都府城竟然吊車尾，專家指出，美食吸引力、天氣炎熱兩大關鍵讓台南人懶得出門運動。

然而，在後疫情時代之下，國人不僅重視居家防疫，也著重防疫距離，在家運動謂為新潮流，因此品牌建商在各大都會區爭相推出運動公設吸引目光，像是遠雄集團近期與在地品牌建商良勳建設合作，在台南市北區鄭子寮重劃區的文成一路、育德街口推出，總戶數517戶的「遠雄北府苑」，為遠雄台南第4號代表作，在規劃初期即觀察到國人運動風潮，全案設置豐富運動公設，讓住戶免受奔波，在家隨時想運動就運動。

逾千坪公設規劃 在家運動更自在

有別於區內建案，環境鬧中取靜，三大公園包圍，在4,200坪四面臨路、全街廓大基地中，規劃2,420坪綠意造景，導入公園森活概念，讓家就是一座公園，全案規劃10多項公共設施，運動公設即有室內羽球場、健身房及露天泳池、兒童池。

「遠雄北府苑」室內羽球場挑高9米。圖／業者提供

「遠雄北府苑」戶外泳池附設親子更衣室。圖／業者提供

媲美豪宅規格 在家就能打羽球、游泳

以室內羽球場而言，為大台南地區相當罕見，就算市上看4、5000萬元的豪宅也不一定有此規劃，「遠雄北府苑」特室內挑高9米，加上整排落地窗，高挑空間光線充足，且羽球運動為全身性的運動，需要手腳及大腦配合移動，無論老少都適宜。

此外，「遠雄北府苑」露天游泳池、兒童池最受闔家青睞，根據統計，一小時游泳可以燃燒近600卡路里，亦為全身性的運動，對關節的負擔小，又能提高心肺功能、結實肌肉，一家大小皆適合，且附設烤箱、親子更衣室、收納置物櫃。

健身房為近年國人最愛的運動空間之一。圖／業者提供

至於近年成為國人最熱愛運動之一的健身房，時下連鎖健身房多採會員制，會費加月費，每年得額外支出2萬元以上，此外，台南天氣炎熱，想要到連鎖健身會館運動，恐怕讓不少人卻步，「遠雄北府苑」有別於時下建案，在跑步區設計大面開窗，並配有專業運動設施、男女廁設計，讓住戶省時又省錢。

接待會館：台南市北區海安路三段與文成一路口

個案網站：https://is.gd/eMJSr4

貴賓專線：0800-033-666