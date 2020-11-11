聯上落實「體貼學」 推高雄地標輕豪宅「聯上鉑金」

用體貼住戶的心打造出一棟棟以人為本的建築，聯上集團事業體橫跨飯店、餐飲、商場、文創、體育及教育，以服務為本，以自住的心打造出一戶戶不僅是遮風避雨的家，而是透過讓住戶享受居住環境的生活便捷，在地段、美學、收藏、實用與安心5大價值規劃出可傳世經典住宅。以市容美學為己任，以客為尊的建築體貼學，深入傾聽客戶的居住需求，追求卓越打造出具備房價增值的傳世居。

了解客戶真實渴望

聯上橫跨文教飯店餐飲體育事業體

1994年聯上集團開啟了聯上廣告事業體，10年銷售淬鍊，數百案的深耕經營，2004年跨足上市櫃「聯上開發」與「聯上實業」，爾後事業版圖加入小叢林幼兒園、MLD台鋁生活商場、Hotel Dùa、聯上大飯店及聯上高爾夫球練習場。從代銷起家轉入營建本業，並跨足文教、飯店、餐飲、商場百貨與體育，以敏銳的心觀察消費者內心深層需求，一路走來聯上集團以「體貼」態度，在客戶日常生活食衣住行育樂，精確傳遞以人為本的經營理念。

高雄最頂奢的品牌都匯聚於 「聯上鉑金」 步行可達的大立精品與漢神百貨。圖／業者提供

留下高雄人美好記憶

聯上大飯店打造食尚心美學

巨蛋商圈博愛與裕誠路口的「大八大飯店」為許多高雄人共同記憶，然而過去因裝潢陳設老舊，客源以年長者較多，當聯上集團接手後無論在內裝與餐點，均引入新潮思維，美味精緻的料理讓年輕人願意進入嚐鮮，健康養生的食材讓年長者願意入內享用，串聯老中青三代在聯上大飯店品味食尚心美學。

「聯上鉑金」 萃取聯尚集團飯店餐宴與文創空間精華，打造高質感又貼心的社區公設。圖／業者提供

台鋁都會生活開發總經理蘇聖峯指出，要翻轉過去民眾對於品牌刻板印象，首先要先了解消費者對產品真實需求，公司斥資1億元重金打造「聯上大飯店」，在1樓帕里巴黎自助式餐廳，加入新穎別具巧思裝潢與摩登時尚用餐環境，於10大主題餐區，無論中、西式各國料理與甜點區，均採具單點等級卻屬無限供應的料理思維，每道料理甚至飲品，以新鮮食材用心製作，並首創南台灣自助餐區設置調酒吧檯，為體貼孩童在餐點區增設Kids Bar，要讓客戶體認到無限量自助式餐廳不僅是單純味蕾上豐富飲食盛宴，更是心靈上愉悅的生活饗宴。

區段環境多重考量

聯上主推貼心宅

觀察客戶內心深層渴望，量身訂製消費者對於家的嚮往。聯上建築總經理鄭勝文指出，有別於其他建設公司，聯上以代銷起家對客戶感受有著更緊密了解認識，以人為本著居住思維，在優質地段打造指標建案，讓建築不僅是冷冰硬殼而是種對家的期待與生活型態，融入區段特色人文風景，在建築軟硬體中著重居家服務與施工品質，達到美化市容與提供優質居住環境目標，展現出聯上集團對城市、對環境、對住戶的「體貼學」，打造出一棟棟兼具地段、美學、收藏、實用與安心價值的貼心居。

「聯上鉑金」 建築外觀3D夜景模擬示意圖。圖／業者提供

地王之王輕豪宅 「聯上鉑金」

享千億建設居家擁景入廳

近年來高雄城市發展重大建設集中在總開發金額突破1300億元亞洲新灣區，未來區段將發展成為台灣經貿重鎮，而隨著環狀輕軌捷運、高雄市立圖書總館、高雄展覽館已規劃完成啟用，未來包括高雄流行音樂中心與高雄港埠旅運中心也將陸續完工。而坐擁大立漢神商圈核心，社區屬五福、成功路雙燙金門牌的「聯上鉑金」，區段屬高雄最具指標富人聚落前金區，以前金國小、前金國中與高雄女中為鄰，步行至愛河僅5分鐘路程，29樓高聳建築如同佇立在亞灣之心。

「聯上鉑金」 基地緊鄰高雄女中。圖／業者提供

「聯上鉑金」建築立面採新古典歐式風格，居家規劃日本第一住友GRAST制震，為體貼住戶規劃零店面社區僅140戶住家，六星飯店迴轉迎賓車道與挑高6.95米門廳，頂樓設置私人會所Sky Bar，住家坐擁山海港市與校園景觀。高雄唯一擁6星地段，60~75坪輕豪宅讓購屋族以較輕負擔珍藏，方便未來資產配置，合併戶140坪則讓企業主享亞洲新灣區環景視野，榮耀一身為自己事業成就喝采，區段與千億重大公共建設為鄰、與高雄都會美景愛河相伴，坐擁漢神大立百貨市心地王宅。