信義區新亮點 VIP客催丰藝保留戶釋出

預計2023年底通車的台北捷運信義線東延段「廣慈／奉天宮站(R01站)」，潛盾隧道工程和站體地面出口以階段性完成，地面道路恢復，捷運開發利多從「可期待」歷經施工黑暗期後即將進入「即將實現」的階段。

除了捷運站的開發，福德街上占地達6.4公頃的「廣慈博愛園區」也預計於2022年進駐行政中心等多項政府單位，不僅將加速周邊都市更新、帶動商業機能，未來更以大面積綠意、退縮人行步道及嶄新的街廓，成為信義區下一個新亮點。尤其福德街在地段和機能上擁有「信義路七段」潛力，區內指標豪宅成屋案「甲山林丰藝」就領銜2020年第這波市場買氣。

甲山林副總徐永仁透露，早期有眼光的客層選信義計畫區，買丰藝給小孩住，都是因為看到本區發展，擁有一站捷運房價省一半、未來房價增值的優勢。隨信義東延段捷運進度「有感」推進，不少造訪過「丰藝」的甲山林在台北的VIP客、信義計畫區客和市府站到後山埤站間的企業主與自營商老闆，都嗅到這波通車前後的利多效應，回頭詢問的熱度攀升，因此，在今年第四季釋出精華保留戶銷售。

象山下一站，廣慈站所在的主要幹道福德街第一排，前有5,000坪廣慈公園、廣慈博愛園區綠地、後有象山樹海景觀的「丰藝」，中高樓層主臥能夠眺望台北101大樓，全棟僅13戶，均質90坪一層一戶規劃，符合豪宅客層追求的單純性跟獨立性。因為「丰藝」案緊鄰信義計畫區超豪宅200萬俱樂部一站捷運距離，象山站出口「琢白」每坪實登都有220萬以上實力，「丰藝」僅象山站1/2價，極具吸引力。

從「甲山林丰藝」 高樓層可見 「廣慈博愛園區」 與信義計畫區101。圖／業者提供

除了信義豪宅圈力拱福德街價值外，與藍線「後山埤站」近距離串聯南港，也受到其房市的板塊推擠作用，包括在南港「世界明珠」豪宅賣出每坪175萬元新高價，富邦壽斥資282.87億、平均每坪376萬吃下大南港案，都在為「丰藝」所在的「廣慈／奉天宮站(R01站)」創造一波城市改造效應。

「甲山林丰藝」是信義區中難得一次坐擁紅藍雙捷運線增值優勢的精品豪宅，福德街沿線各式餐飲、銀行應有盡有，且學區完整，有福德國小、瑠公國中等，今年春天新落成的永春陂生態濕地公園更成為信義區新秘境，一躍成為人氣打卡景點；加上廣慈博愛園區2022年行政與綠地的開發後，將推升信義區下一波房市熱潮。