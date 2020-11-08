「百年堅持，一如初心」莊頭北厝邊職人故事引迴響

消費者廚衛理想品牌「莊頭北」不盲目追求新功能新技術，而是以「做到精，做到完美，作為產品標竿」為產品主張。2019年「莊頭北」開始進行品牌再造，將「實在」、「耐用」的形象加上職人精神，重新塑造「百年堅持 一如初心」的新品牌主張，而全台各地莊頭北經銷商有不少秉持相同的理念，將職人精神實踐在客戶服務上，做到真正的「厝邊職人」。

以「接地氣」服務鄉親著稱的莊頭北經銷商建堉廚具負責人張仲維，只要顧客要求，能力範圍內都會「順便」做，他說，長輩喜歡我，覺得我讓人放心，面對削價競爭的市場，必須提供更用心細緻的服務，而他的工作原則是把最好的產品用最細膩的服務帶給在地鄉親，如同莊頭北堅持以最穩定的品質提供消費者耐用安全有保障的產品。

張仲維強調，莊頭北對於產品品質很要求，除了成熟技術及嚴謹的製程外，堅持使用扎實零件，這是他成為莊頭北經銷商的主要原因。

另一家經銷商中元水電廚具負責人李泳嶔16歲就跟著父親學做水電，現在只要去幫客人修理時會順便清洗，並恢復環境，堅持注重施工細節與服務，做事態度和莊頭北堅持以成熟技術打造產品同出一轍，不盲目追求新功能新技術，而是以做到精、做到完美。

李泳嶔自豪的表示，他的顧客都是轉介客，而他抓住顧客的心，秘訣在於「服務精神」。圖／莊頭北提供

李泳嶔表示，想抓住顧客的心，秘訣在於「服務精神」，他舉例，曾經有個婆婆來買莊頭北產品，婆婆問舊產品要怎麼處理？他二話不說就帶走，且因婆婆年事已高，記不住操作方式，他也不厭其煩的一一解答，後來婆婆還帶了水果來答謝他，在他人眼中多餘的「工」，對他而言，那只是基本的服務原則而已。

益聖廚具丁老闆視顧客的家如自己的家，以自家的品質標準來服務他們。圖／莊頭北提供。

而同樣也成為莊頭北經銷商的益聖廚具丁老闆，他也是位服務滿分的厝邊職人，他堅定的說，對我來說，每個顧客的家就是我的家，我會以自己家的標準去服務他們，尤其，莊頭北的細微工藝和他施工信念要求不謀而合，且顧客家裡廚房電器有問題須儘速解決，只要有充裕的時間都會免費做維修。