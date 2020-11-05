品牌圈粉！2期「遠雄青晉」買氣夯

去年才完成重劃的小檜溪重劃區，是桃園市區內最後一塊重劃區，被中正路商圈、大有商圈、藝文特區和站前商圈等4大商圈圍繞，省去重劃區的開發空窗期，未來交屋即享成熟機能的優勢，讓建商推案速度和買氣直接「超車」北台灣眾多重劃區。今年遠雄、國泰、亞昕、昭揚、東騰、麗寶、寶佳不約而同加速推案搶客，全年推案量破400億元。其中，遠雄建設接續首案「遠雄青溪」開案後五個月完銷的氣勢，11月初推出二期產品「遠雄青晉」，主攻青溪一路、中央街的「名宅寧靜角地」優勢、更近水岸綠帶、坪數公設再晉級。

「小檜溪住宅區土地交易每坪成交價已達8字頭，成交穩站3字頭，各家建商特色強項不同，各擅勝場。」在地房地產業者指出，遠雄建設是台灣重劃區造鎮第一品牌，每次都能挑中搶占增值利多先機的基地，又以方正高坪效格局與社區生活營造著稱，桃園民眾很熟悉在林口A9和龜山A7「跟著遠雄買」的增值經驗，這次，遠雄前進桃園市區推案，提出別人不敢承諾的防水保固5年、維護公共空間安全的地壁磚保固5年、領先國內建商的結構體保固25年，立即「圈粉」在地客。

遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，遠雄為了進入桃園市場，花費1年時間調查桃園民眾所得分布和購屋習慣，一期「高坪效」獲熱烈市場回響，為滿足民眾希望坪數再放大的需求，二期「遠雄青晉」坪數向上微調至35~53坪、3∼4房，基地位在文中預定地正對面角地，面積達1,300坪，地段更漂亮。

遠雄青晉位於桃園市中心小檜溪重劃區。圖／遠雄提供

此外，「遠雄青晉」公設規劃期間適逢疫情，建案朝生活品質更「清靜」、健康防疫更「清淨」、家人關係更「親近」3大概念發展。遠雄發現桃園換屋客戶在意「吵雜」的問題，調整建築座向，規畫中庭與建築外圍綠廊，營造清靜居住品質；電梯裝設醫療級空氣濾淨器、格局注重空氣流通、瑜珈室與室外中庭連結，以健康防疫概念打造清淨居住環境；此外，無論選中校園首排角地，還是公設規劃手作工坊、青少年KTV練團室等，都希望讓親子關係更親近。

不少房地產業者看好，認為桃園雖以藝文特區房價最高，但藝文特區發展已飽和，反而這波小檜溪房產的增值潛力才剛開始爆發。遠雄房地產行銷協理蔡紫祺指出，遠雄青溪、遠雄青晉兩期的來客除桃園換屋客群外，也吸引南崁客，和台北的通勤族與退休置產族，住「靜」桃園市中心。

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