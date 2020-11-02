火紅開盤！亞灣區「和陸寓邸」圈粉城市菁英

沉寂一陣子的高雄高端房市，又有潛銷預約強強滾、開案就熱銷的話題新案登場。由日本大和房屋和台灣一線豪宅品牌大陸建設，兩強合資成立的汎陸建設，在南高雄亞洲新灣區推出的大型複合式開發案『和陸寓邸』，本案件是以住宅及飯店2棟進行開發，住宅於百坪豪宅新舊案林立、相互搶客的亞洲新灣區內，以22-56坪的規劃切入市場真空帶，結合大陸工程、日本大成建設株式會社JV營造團隊，並導入大倉日航集團旗下高雄日航飯店的稀有性，創造每周約150組來客量，中秋、雙十連假的周來人量更衝破200組，光預約戶就達總銷戶數9成。代銷龍頭海悅廣告解析：『和陸寓邸』從坪數規劃到飯店與住宅共構、共同規劃的新形態，都是區內少見，證明在競爭激烈的高雄亞灣區房市，「獨特性」為王。

據悉，『和陸寓邸』近9成為高雄在地客，1成的北、中客則有大陸建設品牌粉絲和返鄉置產客。買主背景多為進出口貿易業、海洋休閒業、水產業、營造同業、製造業。現場透露，幾乎所有南高的頂端客層都有來賞屋，個案能圈粉城市菁英，主要是看中『和陸寓邸』適宜的坪數卡位亞灣區，國際級卡司團隊規劃，又有高端日系飯店加持的置產價值。

『和陸寓邸』均價4字頭，即便是22坪都有近千萬資產門檻，吸引有往返國際與城市需求的台商、三多商圈醫師和律師等高端資產族，以城市據點概念進場購買。四、五十坪的產品，更有為數不少的客戶一次買兩戶，有作二代宅自住使用，也有一戶自住另一戶規劃家族長期收藏置產。

和陸寓邸住宅公設由知名大師李瑋珉操刀，吸引許多菁英族自住典藏。圖／業者提供

值得注意的是，近期亞灣區受惠港區、駁二藝術特區電影、音樂活動，人潮回流，高雄流行音樂中心開幕營運在即，加上高雄軟體經貿園區科技廠商進駐消息不斷。不少買主透漏，市政進度越來越「有感」，看見腹地廣大的亞灣區新一波進場時機又出現了，因此搶進匯聚會展中心、總圖、三多百貨商圈，和據日系國際飯店房市量能的『和陸寓邸』。

高雄流行音樂中心即將開幕，預計落成後將可吸引更多活動人潮。圖／業者提供

汎陸建設『和陸寓邸』1,550坪基地位於高雄中山二路與林森四路口角地，規劃飯店、住宅兩棟大樓，飯店部分將導入大倉飯店集團旗下的高雄日航飯店，29層樓高的住宅大樓在8樓有空橋與飯店相通，每戶享有飯店VIP會員資格，住戶可使用飯店的泳池、健身房及三溫暖等服務設施，享用高雄日航酒店細膩款待服務，這也是高雄首次引進一線日系連鎖飯店品牌。