「全家」Let’s Café咖啡複合店進駐興富發新商辦「台北時代廣場」

整合更到位，繼貝可麗、CAMA咖啡

全家Let’s Café咖啡複合店登場

近5 年，台灣咖啡市場以每年約20% 的成長率擴展，據調查台灣人目前每人每年平均喝掉約131 杯咖啡，尚低於日本人的370 杯消耗量，也低於南韓人353 杯的飲用量，顯示台灣黑金市場發展潛力高！看好上班族群對於「咖啡、輕食、空間」的偏好持續成長，全家便利商店今(10/30)與興富發攜手，於興富發大直商辦總部「台北時代廣場」開出首家擁有2層樓的「全家」Let’s Café咖啡複合店，推出與精品連鎖咖啡店同等級的各式輕食、甜點；搭配以清宮劇爆紅的高雅「莫蘭迪」風格所展演的空間氛圍，低彩度的灰、白、海軍藍主色調，加上Let’s Café於二樓規劃近70坪84個座席的精緻休憩空間，將成為上班族嚐美食必訪打卡點，同時「全家」Let’s Café複合店也推出專利級Let’s Café拿鐵咖啡，以「牛奶、咖啡豆、咖啡機」三位一體的黃金配方，為大直區上班族、社區住戶提供更好喝順口的拿鐵，目標成為大直CBD休憩新據點。

以方便上班族用餐及交誼的空間作為思考，打造「時代廣場店」為大直休憩新據點。圖／業者提供

以服務員工、招待客戶為思考

創造雙贏、引領未來10年新商辦樣板

興富發的使命感，是長期在建築營造本業精進，珍貴之處在於幾十年的know-how與經驗值，包括工程技術、市場判斷、設計規劃這三項，是無法被隨意取代的，身為開發商，追求的是規模、工程技術的提升、以及售後的客戶服務，在台北、台中、高雄都有商辦產品，辦公複合商場，甚至結合飯店，都是創造新的盈收模式。辦公硬體的到位也需要跟軟體機能相互搭配，在很多必要生活需求上能夠獲得滿足，所以，自有品牌陸續開幕，包括貝可麗烘焙工坊、高雄悦誠廣場、豐悦匯日式百匯、探饈鐵板燒、悦誠精品超市…等，滿足的不只是消費者食衣住行，更提升辦公環境的便利體驗。

全家便利商店北一營業區李慶忠本部長（右）與興富發集團鄭志隆董事長（左）出席開幕活動。圖／業者提供

盈收再創新契機！

啟動北中南10年30棟商辦，結盟戰略逐步實現

興富發集團總裁鄭欽天信心喊話，下一個十年，興富發建設集團會比過去更有條件。目前集團在高雄、台南、台中、桃園、台北市、新北市、基隆均建立通路與知名度，商辦市場的需求越來越多，除了自用外，有非常多的房東願意投資到辦公大樓，從推案經驗來驗證，產業正逢台商返台擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，以台中七期興富發旗下NTC國家商貿中心、BHW鼎盛商辦大樓為例，從原來一坪月租金4、500元的水平，短短五年漲了三倍，現在好的都到1,500元，市場不再只是住的需求、還有很多用的需求，所以商辦對周遭的餐飲便利需求非常重視，興富發集團採取異業結盟模式，主打品牌群體戰增加新鮮度及機能寬度，只要行銷策略正確及顧客維繫落實，對品牌雙贏、永續經營絕對是加分，這次兩家行銷界佼佼者全家便利商店與興富發集團攜手合作所創造的火花，肯定為雙方品牌再締高峰！