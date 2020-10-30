挾熱銷氣勢 國建小檜溪推第二案「溪境」

營建龍頭國泰建設在桃園小檜溪重劃區推出首案「國泰川青」，推出三個多月即熱銷提前動工；緊接著推出二期產品「國泰溪境」，更是吸引不少想移居桃園的雙北客及國泰粉絲置產預訂。房地產業者指出，國泰建設長年推案經驗，選地眼光精準、房屋保值性高，「買房跟著國泰走」，成為不少購屋及置產族的買屋策略。

小檜溪重劃區雖然才剛進入開發階段，卻是桃園生活機能最完善的重劃區，地段鄰近桃園火車站商圈、中正商圈、藝文特區、大業大有特區等成熟商圈之間，擁有五座千坪公園的高綠覆率，南崁溪及東門溪雙溪匯流的河岸景觀，周邊800公尺內有八所學區學校。不少房地產業者看好，桃園房市雖以藝文特區房價最高，但藝文特區以商業發展為主、目前發展已飽和，未來小檜溪房產的增值空間，有超越藝文特區的潛力。

國泰川青1F景觀3D示意圖。圖／業者提供

也因為小檜溪的位處各成熟圈之間、高綠覆率宜居的地利條件，自去年起自辦重劃完成、啟動開發後，一直是北台灣推案最熱門的區段之一，各大建商插旗搶地下，過去住宅區土地不到每坪80萬元，如今行情超過每坪90萬元。

國泰建設在此推出首案「國泰川青」，位於春日路、三民路口，規劃40～58坪產品，創下區內推案最高價，具有品牌地段規劃特色等優勢，推出後吸引不少企業主、醫生及自營商購買。

國泰川青3D外觀示意圖。圖／業者提供

挾著「國泰川青」熱銷氣勢，二期個案「國泰溪境」啟動，基地位於東門溪前、鄰近雙公園，距綠線G9民光路站僅約600公尺，以坪數區隔，規劃較小的28～43坪產品。負責銷售的璞園建築團隊表示，桃園捷運綠線動工後，吸引更多雙北客移居桃園，國泰小檜溪推案約有近五成屬於台北客，其包括一半的通勤族及退休置產族，而「國泰溪境」為較小坪數產品，開放預約後反應熱絡。

國泰小檜溪二期『國泰溪境』3D外觀示意圖。圖／業者提供

房地產業者分析，「國泰品牌」建案價格比區域推案雖高出一成以上，但廣受市場認同、粉絲捧場的關鍵，在於品牌價值。以「國泰川青」、「國泰溪境」二案來說，在小檜溪重劃區規劃最高21層、區內少見的高層建築，區內多數住宅建案樓高規劃15層，國泰建設投入較高的建築成本，為了留出更佳的綠地配置、與更好的景觀條件，「國泰品牌」擁有56年殷實經營的歷史，良好的營造施工品質與售後服務，更是吸引買方搶進的主因。