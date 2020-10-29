滯留台商牽新客 小坪頂陽明悅活衝9成

出乎「疫」料！台北市郊小坪頂「陽明悅活」294戶的社區去化已達9成，現場銷售人員表示，在今年這波疫情下，「占比逾半的台商、海外華僑買主都回來了，台北買主住山上的天數更開始多過住市區。」1,100坪獨棟會館常見到住戶邀約親友上山度假兼賞屋，創造一波買氣，中秋雙十兩個連假就來了近50組客人。業者並直言：「小坪頂從來沒有這麼熱鬧過！」

業者表示，在小坪頂的「陽明悅活」案從成屋後買氣悄悄往九成推進，40-50坪為現階段主力坪數，成交價落在45-60萬左右，總價帶2,000-3,000萬間，將衝刺最後30戶力拚完銷。個案在肺炎疫情期間非但沒有受到影響，反而受到更多客戶喜愛。主要是採低建蔽率規劃，建築棟距寬闊，加上社區統一崗哨管制，嚴密查核進出人員身分，令在乎安全的台商和重視隱私的台北企業主相對安心。

「陽明悅活」實品屋窗外開闊的山河海景觀視野，在房市進入後疫情時代格外令台北客和海歸回流台商心動。

後疫情時代，企管顧問管理公司麥肯錫預測「都市化將可能發生逆轉。」，高密度居住的城市住民開始搬往郊區，尤其手頭資金充裕的資產族更會將第二宅的目光看向郊區大棟距、通風採光佳、離塵不離城的產品。第一太平洋戴維斯則預測產品與格局也會因應疫情改變，N+1房辦公區、2個以上的陽台空間、熟齡養生設施、社區社交空間等，都會成為新的需求。「陽明悅活」現場專案表示，「過了為孩子、為事業而活的階段，個案買主很多都是進入50+的第三階段人生，決定開始為自己而活。」

網路瘋秘境打卡！擁有冠絕台北的山河海視野的小坪頂「陽明悅活」案，意外因最近一波賞屋客打卡，掀起討論熱度。 圖／業者提供

「陽明悅活」9,000坪基地，由國際景觀大師及建築師親自操刀設計兩棟Y字型建築，採用SS鋼骨結構及制震系統，社區統一採用ＹＫＫ AP雙層氣密窗，運用落地窗帷幕讓住戶保有最大的山海景觀視野。基地保留7000坪私家四季花園，連結1,100坪超大獨立會所，強調休閒度假的概念，引進頂級物業管理，採用五星級國際化飯店管家體系，不但有生活書齋、瑜珈教室、健身房、SPA中心、時尚餐廳等，更引進溫泉設施與獨立湯屋，展現豪宅的氣度風範。

賞屋專線：（02）8626-8111