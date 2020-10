東、西方大師相聚科博館 親手打造全台唯一綠園道

「For me, I have no past.(我沒有過去)」巴黎時尚大帝卡爾 • 拉格斐一生專注創新,掌握全球時尚脈動。他為忠泰建設設計的「老佛爺」,與建築大師漢寶德畢生心血科博館為鄰,同擁四萬坪綠海。科博館結合了遙距 9,825 公里的東、西方大師之作,讓市場相當期待。

台中持續的人口紅利吸引北部建商紛紛南下,以文化藝術為經營理念的忠泰建設喜愛科博館旁安靜舒寧的環境,成功整合1,931坪角地,2012年特別遠赴巴黎,邀請卡爾 • 拉格斐為台中留下獨一無二的建築設計作品。

經過二年接觸,卡爾 • 拉格斐點頭首肯,「我把巴黎帶到了台中,是以台中的生活方式打造的另版巴黎。」這棟建築的裡外伸展著天生自信的法式風情,公設使用香奈兒獨家工坊工藝,與科博館以建築表述的沈穩風采,一東一西,十分契合。

這座由時尚大帝操刀的忠泰「老佛爺」位於台中綠園道起點,白晝青春恣放,入夜熙來攘往,四面湧來的遊客各自找到喜愛的憩所。科博館前長長的「生命演化史大道」連結著萬坪植物園,像一彎水勺澆灌四周店家,有開業超過 20 年的外文書店,有不到一歲的王策世界冠軍咖啡,還有畫廊、第六市場與米其林餐廳等,五星級洲際酒店也即將進駐。在長長的綠園道中,科博館區段可說獨佔一份風雅。

綠園道對台中人來說,意義非凡,它是台中跨入「現代」的見證,第一座由中央部會成立的博物館「科博館」、由知名詩人兼藝術家楚戈設計的台中建府百週年紀念碑「允執厥中」、唯一國家級美術館「國美館」、集中部重量級藝術家之力的大墩文化中心、有時代新貌的超人氣景點審計新村等, 藝術文化產業沿著這條3.6 公里長的綠園道蓬勃發展;精心雕琢的新市政中心也難與這條渾然天成的翡翠腰帶匹敵。

從「老佛爺」放眼望去,科博館的萬坪綠地是翡翠腰帶中最為濃綠的一塊,鮮美的空氣蕩漾在窗前。雕塑該區特色的關鍵人物是深具人文素養的建築大師漢寶德,在台灣未有《博物館法》時,他就決定放棄名校延聘,轉入公務部門,一手催生科博館。

優雅英挺的漢寶德與從不看過去的卡爾 • 拉格斐個性迥異,唯獨對美皆一絲不苟。漢寶德在人力、財力付之闕如的情況下,將 26,400 坪(未計入植物園)的科博館工程分為數期進行, 12 年終告完工。寬廣的綠地、石材拼畫的「生命演化史大道」、寶盒般的建築外型、展廳外 360 度迴廊,每個空間都帶給遊客難忘的體驗。

而同一個時期,人在巴黎的卡爾 • 拉格斐則受聘為香奈兒創意總監,陸續收購巴黎百年精品傳統工坊,以創新又典雅的剪裁、手工藝,令香奈兒在現代時尚大潮中站穩腳步,再攀時尚頂峰。

科博館落成的同時,香奈兒也在巴黎展開璀璨風華。東方的建築,西方的時尚,因忠泰建設相遇在台中,卡爾・拉格斐說,「我希望客戶可以想像她有多美好,迫不及待想住在裡頭。」不管是萬坪綠海的蓊鬱,還是文化築跡令人傾心,科博館與老佛爺的相會,都令我們期待,並擁有無限的想像!