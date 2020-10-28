「北南港」「中水湳」領軍下一波房市多頭

2020年是屬於「市中心重劃區」再發展的一年，包括東區門戶計畫的大南港重劃區、房價站上每坪150萬元；無獨有偶，台中水湳經貿園區將在年底出現第一個指標小宅案、房價每坪上看40萬元以上，兩個重劃區均位處市中心、交通建設優勢，被視為下一個超越信義計畫區、7期重劃區的超級地段，將成為下一階段多頭房市的發展里程碑。

眾所週知，台北市豪宅房價過去一直是全台灣房市的領先指標，但在房價已高、稅賦限制以及豪宅客持有已達甜蜜飽和點，即使建商手上惜售、房價跌幅有限，但北市豪宅卻已難再領風騷。

反觀南港地區在「東區門戶計畫」下，擁有高鐵南港站加持、以及動輒數千坪以上的開發面積，加上北流中心等大型藝術文化設施啟用，讓傳產業加速釋出、轉型，壽險業加入土地布局，未來大型商場、五星級飯店、頂級A辦、豪宅各自擁有發展空間，在此外資加碼投資、台商回流設立企業總部的浪潮中站上尖頭，指標案「世界明珠」直接喊破百萬行情、上達150萬元的發展跌破專家眼鏡。根據商仲業者高力國際分析， 近5年上市櫃公司砸下逾500億買進南港，使得該區成為12個行政區土地交易最熱絡的區域，後市持續看漲。

而位於台中中清交流道旁、過去屬於市中心水湳機場的「水湳經貿園區」以「智慧、低碳、創新」為開發的願景目標，佔地總面積254公頃，以中央公園貫穿其中，分別設置生態住宅區、文化商業區、文教區以及經貿專區、創新研發專用區，在智慧、節能以及大片綠意中，形塑商業、會展、文化、學術、交通等多項發展，一般住宅區地價站上80萬元、商業區更達標240萬元，地價已直追七期。

中科園區是台中市最重要的經濟、創新發展基地，在中科路直達水湳經貿園區的開通下，帶動水湳商圈、中清路二段周邊的住宅需求。圖／業者提供

上市績優股「達麗建設」全台獵地 看好台中房市！

指標建商達麗建設總是超前部署重劃區，創作大基地、大格局住宅思維，於台中水湳將在年底先行推出總銷80億的「達麗創世紀」，產品規劃2~3房，預估房價每坪4字頭以上，成為台中市最精華的精品小宅地段。 同樣也在台中水湳旁、鄰近逢甲的「達麗J12」，也將於年底前推出。 不僅如此，看好台中，近日更與海悅代銷聯手購地推案，在北區砸下21.8億元，買下約833.39坪土地，將推出首購及首換型產品。