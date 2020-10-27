台中豪宅品牌在草屯最大案「久樘四季Villa」熱銷開工

台中知名豪宅建商久樘開發跨足南投，推出草屯最大開發面積住宅大樓案「久樘四季Villa」，日前熱銷開工，基地現場廣達2600坪，眺望遠山視野無限，開工典禮還邀請社區準住戶親自執鏟動土，其中不少新婚夫妻因買到夢想中的完美住家、實現購屋夢想，喜悅之情溢於言表更感染全場。

久樘四季Villa在草屯熱銷，日前久樘開發創辦人兼董事長陳梓旺（右）及總經理陳俊維在開工動土儀式上合影。

已連續14年獲得誠信建商、以及獲獎無數的久樘開發，是中部豪宅建商長青樹代表之一，揮軍南投草屯的第一案就以超越市場規格的2600坪超大基地、豐富多樣渡假村式公設規劃，吸引大批當地自住客與透天換屋族購入，在草屯家鄉可以擁有久樘開發豪宅等級的住宅建案，在地居民都與有榮焉。

不只如此，久樘開發團隊一手打造的頂級休閒產業「樹也Villa」，4間獨棟式Villa盡享9075坪（3公頃）私家專屬森林莊園，不但連連獲選為台灣最受推崇的頂級民宿之一，更榮獲國際最高榮譽的全球卓越建設獎生態環境類的肯定，許多國內外旅客都因「樹也Villa」隱世獨立、與生態共生共眠的難得體驗幕名而來，熱門假期時常一房難求，甚至在企業主之間興起一股自建渡假Villa的風氣。

因此，久樘開發將「樹也Villa」與生態共生的環境營造經驗移植到「久樘四季Villa」的設計理念中，基地2600坪僅規劃3棟12層高的建築，建蔽率降低至26％。建築外觀以在地九九峰山巒層疊的線條設計，四周圍繞低密度別墅群與遠離塵囂的自然景致，視野開闊無邊際，是知名水墨畫家席德進筆下最為人熟知的草屯印象，藉由久樘開發的建築巧手，打造成結合在地特色、生態理念、現代化渡假設施的住宅大樓，因而也吸引了許多想輕鬆擁有一座渡假莊園的購屋客，不乏來自台中、彰化、南投等各區域。

「久樘四季Villa」屬於南開科大生活圈，生活機能齊備，聯外交通匯集了國道3號、國道6號、中投公路、台14線等主要交通幹道，驅車前往台中市區僅須30分鐘車程。加上草屯地方產業振興帶來人口紅利，區域未來發展看好持續磁吸周邊鄉鎮的人口移入，是中彰投衛星城鎮中最具增值潛力的亮點新星。

而「久樘四季Villa」產品坪數設定在19至41坪、2至4房格局，多元選擇可同時符合休閒渡假或自住換屋需求，並提供精裝修服務省卻購屋客往後設計裝修的時間與心力，加上久樘開發工程好品質受到購屋客信賴，不到千萬元的房價擁有一座國際級渡假莊園，是熱銷好評的最大關鍵。