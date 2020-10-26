熱銷七成 永陞鳳翎沉靜美學太迷人

小巨蛋旁預售新案「永陞鳳翎」8月正式開案迄今突破七成，其中更有2成買主目光鎖定高樓層，大手筆買下兩戶合併為百坪。該案是永陞建設與李天鐸建築師繼「天開圖畫」後，睽違近6年後再一次備受市場注目的合作，地上14層SC鋼構崗石地標，在南京東路靜巷內坐擁難得一見的鄰公園、四面臨路基地，僅規劃52戶47坪、57坪單純住家產品。傳真行銷指出，在復興南路到光復南路這段有很多的公司行號，有為數不少的買方是來自這個街廓的企業老闆，以科技、金融創投兩大產業為主，而且來客比原先設定的50歲以上目標族群的年齡層還低，多為40-50歲年輕企業家，實力雄厚。另外，由於台北市中心已成為一個大蛋黃區，除松山區內客外，信義、大安、內湖和中山區來客出手也相當積極，現場對年底完銷充滿信心。

從小巨蛋站４號出口旁轉進約100公尺，「永陞鳳翎」338坪基地與南京東路四段只隔一座寧安公園，四面臨路、公園首排、零店面純住家、無地主戶，進門就是挑高7米95日系原木簡約質感大廳，車位均貼心配置充電座管線連自各戶電錶。47坪含兩車位總價約六千多萬，57坪含兩車位總價約七千多萬。

永陞建設總經理康耀帝表示，永陞十幾年前辦公室還在敦化北路的國際大樓裡時就開始著手整合，主要是看見這塊基地有別於市中心商業區的快節奏，充滿美好人情和日常，給人「心安處方為家」的感受。而附近鄰居也很內行，接待中心搭建期間就來詢問建築師是不是李天鐸？「沒錯，永陞鳳翎就是李天鐸。」

「永陞鳳翎」 3D透視圖中可見李天鐸將格柵美學向更細膩的巔峰推進，創造更迷人的光影與建築線條變化。圖／業者提供

建築師李天鐸解析設計概念，他認為基地連著公園綠帶拉高到建築屋突，就像鳳凰或孔雀拖曳的尾翼，於是設計也把柱子解構成一片片，格柵和透過格柵灑進室內的光影，也像透亮的翎羽，透過裂解碎化建築內外的細部輪廓，讓它在厚重的都市建築裡成為驚鴻一瞥的輕盈存在。而且各層都有非常大的延伸陽台，創造出非常深的挑簷，每個居住單元因此擁有更多的自由度跟開放度。並在室內外設置日式建築裡常見的「緣側」設計，層層誘導人從戶外到室內，營造慢慢沉澱的過程。李天鐸說：「在喧鬧的世界裡，平靜是最難得的。」