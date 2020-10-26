天母寶和植秀 施工說明傳遞溫度

寶和建設選定天母推出的首發建案「寶和植秀」，是天母中山北路六段首宗危老案，規劃靜巷20-27坪住宅，以稀有的小坪數切進目前五六十坪預售案競爭激烈的天母市場，單月寫下完銷佳績，並於日前舉辦天母房市少見的動工前「施工說明會」。寶和建設總經理張應偉表示，「回家真好」是公司經營理念，「如果住得不舒服，那就不是回家。」為了給客戶「家的溫度」，公司團隊理所當然要跟客戶在互動中創造更多「人味」，特別邀建築師、營造商與公司業務團隊面對面與13戶買家面對面，詳盡報告規畫施工、客變交屋細節與預計工程進度。

「寶和植秀」 建築師於施工說明會中逐一為未來房子的主人，講解每一處設計細節。圖／鄭啟明攝

「寶和植秀」雖然主攻2房小宅，依然創造零過道虛坪浪費、戶戶三面採光格局，20坪2房1衛讓出更闊綽的公共空間讓家人相聚；27坪2房2衛有前後陽台，動線從可布置家庭綠意小空間的前陽台進到家門，室內規劃獨立開放廚房，並留設中島的空間。社區電梯加裝醫療級空氣濾淨器，犧牲部分車位裝設轉盤，讓住戶停取車時可以擁有車頭進、車頭出的便利性。寶和不斷升級社區建材專寵客戶，讓每坪造價超越出規劃的20萬，達25萬以上。

「寶和植秀」 建築立面手稿。圖／業者提供

「寶和植秀」施工說明會中還有來自公司中和頂溪站的另一個危老案地主戶前來觀摩，老地主會後滿懷信賴。張應偉表示，公司除中山北路沿線積極布局外，在南港、中永和、板橋也有多個危老案同步進行中；此外，並預告自己的代銷公司「馥鈺行銷」將有3代銷案登場，11月中在士東路天母運動公園附近推出50多坪產品，接著是中山北路二段「明日綻」靜巷內300多坪基地上推出53坪4房3衛產品，以及泰山市中心明志路上約1,500坪基地分做兩期的新案。