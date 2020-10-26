總太地產「藝」軍突起　品牌力深獲認同

「藝」軍突起!總太集團「”愛”圓滿 創意雕塑大賽」日前舉行頒獎典禮，共57件作品競相角逐，最終選出1件首獎、6件優選作品。不僅在藝術領域不遺餘力，總太地產(3056)更將藝術策展概念導入建案，董事長翁毓羚表示：「住宅建築正是集一切藝術型態於大成的作品，我們不只是蓋一棟房子，更要讓美學走入社區和生活。」

總太集團開辦第二屆「”愛”圓滿 創意雕塑大賽」，今年4月起向全15所台大專院校應屆畢業生廣發英雄帖，短短3個月吸引多達57件參賽作品，並在9月19於「總太聚作‧共好幸福接待中心」舉行頒獎典禮，評審包括台灣藝術大學雕塑系賴永興、東海大學美術系段存真、彰化師範大學美術系王振偉等，陣容堅強。

2020年「總太創意雕塑大賽」聘請3位藝術雕塑專業背景的老師們擔任評審。

在眾多優秀作品中，本屆由國立台灣藝術大學雕塑系的林芝萱以作品《春風十里》摘金，另6件優選作品則有郭奕廷的《朵朵》、江仁捷及楊鈞皓共同創作的《Re為愛﹒叢生》、劉芳妤等3人的《綻放》、陳昱婷等3人的《一瞬間的永恆》、藺耘平的《初心不忘，哞！》、曾宜安的《伴夜》，作品分別以樟木、不鏽鋼、水泥等不同材質呈現，相當豐富。

就讀台藝大的林芝萱以作品《春風十里》獲頒首獎。

連續兩年舉辦總太創意雕塑大賽，總太地產董事長翁毓羚指出：「我們藉由企業資源與品牌力，將藝術能量向下延伸，從扶植台灣傳統工藝到啟蒙年輕藝術人才培育等，透過各項具體行動落實社會企業責任。」除了競賽外，總太同時舉辦社區藝術體驗活動回饋住戶，落實共好互助的精神，創造鄰里共好的居住空間。

社區藝術體驗活動「浮游花瓶」製作教學。

翁毓羚憑著自身藝術背景，重新定義總太地產品牌形象，並在軟硬體方面實際融合藝術人文思維，像是建案規畫上導入台灣建築語彙，如「總太拾光」、「總太織築」接連獲得「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」，以及甫獲頒「台中樂居金獎」的「總太明日」，顯見強勁的品牌力深獲認同

至於軟實力方面，總太地產超前部署提出「八大品牌宣言」，重新整合建材、興建、銷售、售後服務，並實際採取實價銷售；針對社區總體營造則提倡「心生活美學聚落」理念，藉由共好市集、社區頭家講座等活動促進鄰里情感，翁毓羚強調：「住宅建築集結多人心力共同完成，不只是外在形式，更多的是心理上的感動。」