「旭日東昇」雙捷智慧墅 單元十二靜巷純住社區

受惠台中捷運發展到位，捷運綠線年底即將通車，帶動鄰近的北屯機捷特區和單元十二重劃區地價飆升，每坪上看5字頭，促使國際集團爭相卡位，其中好市多北屯店預計10月底開幕、春水堂旗艦店駐點單元十二，兩大核心區域吸引大批建商搶點推案，形成新豪宅聚落。

相較機捷特區高密度商業住宅特性，單元十二重劃區以低密度開發、高綠覆形塑自然宜居純住宅區，近距捷運綠線103、104站、台鐵松竹站、74號快速道路，銜接國道4號的聚興交流道也正在興建中，除了坐擁北屯、崇德、松竹、東山、機捷特區等繁榮商圈，萬坪南興公園、舊社公園咫尺即可抵達，鄰近學區則有葳格、常春藤、華盛頓等貴族名校，地理條件優越，提供便利生活圈。

南興公園實景。圖／業者提供

店住合一最超值？靜巷純住宅更勝一籌！大馬路旁店墅用途雖多，但商業特性難免造成環境吵雜、鄰居素質不一致，相對而言，靜巷隱蔽性較佳，加上純住宅規劃，不必忍受臨路店面人聲鼎沸，居住氛圍相對寧靜閒適，齊又新建設以獨到眼光洞察建築趨勢，精鑄「旭日東昇」頂級智慧墅，座落單元十二南興路旁悠謐靜巷，少少12席內聚型社區，臨路零店面規劃，鄰居素質齊質、出入單純，同時近捷運、公園，緊鄰多個生活商圈，為重視隱私安全和生活品質的頂級客群，構築最好的居住願景。

「旭日東昇」 樣品屋。圖／業者提供

「旭日東昇」嚴選黑色石材、黑金岩等雕琢整體外觀，搭配頂層吸睛金屬隔柵，型塑建築大器優雅風範，格局規劃全套房設計、整層雍容主臥、室內獨立洗衣房，每戶裝設Apple HomeKit智慧家庭配備，建材嚴選西班牙賽麗石抗菌檯面、義大利STOSA時尚櫥櫃、德國Teka高科技廚具、日本TOTO全自動馬桶等高規格配備，客餐廳地坪更採用建商界的「賓士磚」—世界頂級瑪摩麗磁，打造全然舒適的頂級居住空間，敬邀懂得品味生活的您前來鑑賞！

禮賓專線：04-2437.4777

接待會館：南興路．南興東二街口

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