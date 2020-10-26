平平都是３３％公設 台南「遠雄北府苑」大基地有感升級

根據市調單位統計，去年大樓、華廈類新建案平均公設比持續走高，其中身為全台房市指標的台北市新建案平均公設比上揚至約34.8%，一口氣年增0.6%，創下歷史新高，關鍵在於2005年建築法規新制實施後，33%以上公設比成常態。

然而在美中貿易戰越來越白熱化，加上長期超低利率時代來臨，擋不住的資金狂潮持續流入台灣，且全台房市火熱，房價易漲難跌，購屋時又得花費三分之一房價砸在公設，因此當公設比居高不下時，就得好好審視斥下重金買到的公設是否實用，對於社區是否有加乘效果。

且時下建案公設比都是30%起跳，為什麼別人家有健身房、有花園中庭，但自家社區卻什麼都沒有？房產專家指出，關鍵取決於社區基地規模大小，以及建商規劃功力。

以小型社區而言，由於本體基地規模小、總戶數面積小，因此即便公設比超過30%，但可能僅有逃生梯、電梯、資源回收室以及大廳等公共設施，但反觀大型建案由於空間尺度大，也有充足的管理經費，可以聘請專業物管團隊進駐，提供完善的管理制度、精緻全天候的服務。

「遠雄北府苑」 迎賓大廳3D示意圖。圖／業者提供

以位於台南市北區、市中心的「遠雄北府苑」而言，基地面積達4,200坪，為四面臨路全街廓開發，由良勳建設、遠雄建設強強聯手，匯集大師級團隊，邀請101建築團隊之李祖原建築師、大器建築事務所設計總監黃裕傑以及環藝工程林琪能共同設計越住越健康的森呼吸住宅，公共設施也動靜皆宜，融合府城在地的沙洲、濕地生態特色，頗具巧思。

然而台南市精華區寸土寸金，如此廣闊完整的基地是相當罕見的，且「遠雄北府苑」為南北座向，冬暖夏涼，除了大方留設800坪私家中庭花園，一年四季都擁有涼爽明亮的半日照空間，亦有台灣原生喬木、多種灌木與地被，未來住戶在社區內或坐或走，隨處都能享受芬多精的洗禮。

「遠雄北府苑」 公共空間設有戶外泳池。圖／業者提供

全案採通用住宅設計，導入「Less Is More」減法概念，戶外門廳、大廳出入口皆採用防滑地坪，可以避免因濕滑而跌倒，每個出入口也設有坡道、弭平處理，而800坪私家中庭花園，種植台灣原生喬木、多種灌木與地被，另外，規劃多項豐富休閒設施，包含：室內羽球場、健身房、兒童遊戲室、戶外泳池、才藝教室、琴房及閱覽室等，散布在社區六大棟建築，每項公設皆有2~3面開窗。

其中琴房，擺設鋼琴可提供練琴或上課使用，才藝教室結合會議室，社區住戶可相約開課，兒童遊戲室透過低檯度窗景看見在草地上散步的家人。此外，「遠雄北府苑」設有室內羽球場，在家就能滿足運動需求，在社區就能盡情揮散汗水，使用健身房設備時，則無需對著冷冰冰的水泥牆跑步，透過大面開窗，坐擁無敵視野。

接待會館：台南市北區海安路三段與文成一路口

個案網站：https://is.gd/apIwfa

貴賓專線：0800-033-666