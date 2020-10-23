竹村空間魏立彥獲2021年German Design Award德國設計大獎

竹村空間設計總監魏立彥連續兩年(2019、2020年)獲得設計家網站評選為「人氣設計師」，他的公司取名為「竹村」，意味著「竹」的高風亮節，是古代文人象徵，更是藝術及氣質的代表。「村」指的是人才的匯集場所。「竹村」就是一群專業藝術涵養的建築設計人才共同組成的團隊，憑藉熱忱初衷與扎實工夫，轉譯出客戶夢想中的家宅與商空。因為這群專業建築設計團隊的努力，「家的想像」(House Vision)獲得2021年German Design Award德國設計大獎的肯定。

獲2021年German Design Award獎項肯定

German Design Award德國設計大獎是設計界歷史悠久的重要賽事，該獎項由德國設計委員會(German Design Council)舉辦，該組織創辦於1953年，由德國政府設立，是德國設計和品牌的權威機構，在全球設計界有舉足輕重的地位。German Design Award向來以嚴苛的評選標準著稱，能獲獎的作品都是上選之作，因此該獎項又有「設計獎中獎」之稱。主辦方邀請來自國際產、學界的數十位專業設計人士擔任評審團，評審標準包括人體工學、功能性、實用價值、整體概念、設計質量、創新度、耐久性、市場成熟度、可持續性等多項要點。竹村空間設計「家的想像」(House Vision)很榮幸能在2021年這個獎項獲得肯定，並於2021年2月舉行頒獎典禮。

竹村空間設計「家的想像」(House Vision)獲2021年German Design Award德國設計大獎。圖／業者提供

「四代共居」舒活+留白的建築設計語彙

對於這個得獎的案子，魏立彥設計師指出，花了4年時間從素地變成得獎作品，它的建築形態屬於「獨棟別墅+集合住宅」的複合式建築設計，我們仔細聆聽業主的需求，把業主對於「四代共居」的想法，落實在這棟建築裡，約800坪的基地，精雕出約350坪的跨世代建築，在建築的空間裡，放進了「舒活」、「留白」的設計語彙，利用基地的自然條件與建築規劃設計的概念，讓這棟建築與地表產生完美、親善的結合。以類似中國合院式的配置型態將整個建築區分成前後棟(前棟為公領域與主要家庭成員居住，後棟為其他家族成員及附屬空間)，並且在其交會處安排了半露天的SPA區域，作為其過渡空間，兩棟之間的中庭提供光及綠帶並可帶入家族成員的活動。

「家的想像」(House Vision)戶外SPA池完備規劃冰、冷、熱池機能與烤箱機能，豐富屋主與親友的生活樂趣。圖／業者提供

「大」與「空」設計元素，定義「舒適」居住場域

魏立彥設計師細數設計的概念，他利用基地高低落差，以重疊設計手法，打造出業主希望「建築外觀不要很高，但室內空間要很高，而且建築必須耐看」的設計原則，運用地形環境幫業主創造出「外觀視覺很酷」的建築形體，以及帶有「好風水」旺宅的座向。在整體居家內部空間設計上，「大」與「空」的設計元素貫穿整棟建築，「大」的設計語彙，讓居住者置身其中感受空間與窗外視野的完整，「空」是利用重疊錯層的設計手法，釋放並創造更多的室內居住場域。魏立彥設計師說：「我們充分瞭解業主想要的居住場域思維，以自己也想要住進來的態度打造，做到業主滿意、我們滿意，呈現出最佳作品，我把整棟建築定義為『舒適』。」

竹村空間設計版圖跨足柬埔寨、中國

近幾年，魏立彥設計師把發展竹村空間的版圖，從台灣跨進柬埔寨，結合台灣、香港、中國的建築設計團隊合作，他指出，「柬埔寨這10年內，對我們設計的發展是非常好的，2020年承攬的建築設計金額就約500萬美金」他表示，「柬埔寨可以接受很多新的事物，只要業主有預算，他就一定想要設計與眾不同的住宅或辦公樓，這給予我們很大的設計空與持續成長的市場規模。」魏立彥這麼說道，他也透露，在中國的市場裡，也有些建築設計案子正在積極推動中。

「家的想像」(House Vision)客廳以旋轉電視牆設計，滿足客、餐廳，及中島吧檯的視聽娛樂性。圖／業者提供

竹村空間獲獎 小檔案

《文守閣》

■獲得義大利A’ Design Award「銅獎」殊榮

■獲得中國建築裝飾協會-金鷹設計大賽，別墅空間類「銀獎」殊榮

《家的想像》

■獲得German Design Award德國設計大獎

■獲得迪拜國際室內設計大賽銅獎榮耀

■榮獲「華人金創獎」銅獎讚揚

■獲得韓國K-DESIGN AWARD頒以空間/建築設計「Winner」證書

■中國建築裝飾協會「設計年度大會」，拿下「年度精英設計師」殊榮

■《文守閣》、《漫．生活》及《家的想像》獲邀「亞太設計精英邀請賽(APDC AWARDS)「推薦優秀設計師」榜單