「最強競標，千萬豪宅$11起」搶搭蝦皮購物雙11競標熱潮

雙11向來是網購平台激戰強檔，各家傾全力推陳出新，就是要掌握現代人指尖消費商機，搶攻年度囤貨戰利品。看準指尖消費趨勢，房地產龍頭企業立信機構，提升傳統銷售模式，與知名電商平台蝦皮購物合作，推出「最強競標，千萬豪宅$11起」活動，突破舊思維、貼近新世代的大膽創新做法，再次為房地產樹立指標，引領業界潮流。

新月天地】X 蝦皮購物 雙11跨界合作

立信機構為新北市板橋江翠北側重劃區第一品牌建設公司，整體推案預計上看五百億，在所有建案中，新月橋旁水岸帝寶 「新月天地」 即將完工，挑高穹頂、歐式風格、水景庭園，將全面改寫江翠水岸天際，為預先慶祝完工，搶搭雙11激戰檔期，特別與蝦皮購物聯手，針對特定戶別「景觀2房＋車位」，於11月11日當天開放11元起競標買房資格活動，消費者只要符合蝦皮購物雙11購買指定商品規則，即能參與競標。

此番跨界合作，開創業界先例，為房地產銷售的創舉。以網購平台而言，同樣是首度承接千萬價值房地產的競標案，為配合「最強競標，千萬豪宅$11起」活動，蝦皮購物推出一系列的優惠活動，絕對讓消費者大呼過癮。而立信機構自建自售的 「新月天地」 同樣將於蝦皮購物開設蝦皮商城 「 立信建設 新月天地 」 ，10/26-11/11雙11購物節活動期間內，更推出線上直播賞屋，並且精選特定戶別祭出1元蝦皮VIP賞屋抽獎券，透過線上預約賞屋買房最高可以折百萬以上再抽$10,000購物金，有買房需求的消費者，一定要好好把握限時限量的雙11強銷檔期。

全家百坪生鮮店 即將進駐【新月天地】

「新月天地」 坐擁「校園、公園、水岸」首排，傲視全區二千坪雄闊基地，結合飯店式全齡化會館，加上2-4房規劃，吸引首購、換屋、置產族群喜愛。尤其全家便利商店即將於一樓開設百坪生鮮旗艦示範店，提供24小時全天候的服務，大幅提升日常採買的便利性。

江翠最大規模開發商立信機構，在蝦皮購物雙11當日，祭出江翠水岸帝寶「新月天地」其中的景觀2房加車位＄11元起競標，嗨翻全網。圖／業者提供

全家生鮮旗艦店的進駐，帶動一樓黃金店面的買氣，已有不少消費者，看準這股商機，湧進接待中心詢問。特別是店面具有置產投資、自用出租兩相宜的優勢，而 「新月天地」 座落板橋國中及新月橋旁，掌握社區既有的住戶消費需求，更有學校人潮、河濱運動休閒人潮，人潮帶動錢潮，潛力無限。快搶在即將完工前，預約賞屋掌握第一手最優惠價。

接待會館：板橋國中旁．新月一街口

貴賓專線：02-2969-2111

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