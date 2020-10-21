全方位客制化設計 磐石設計打造美學藝術新生活

一般人對建築設計的觀念，往往就是哪部分需要就找負責的設計師規畫，視覺燈光及景觀與室內找了完全不同的團體設計，拼湊出來的是不完整的美感；在國際獲獎無數的磐石設計公司，則是用全方位的規畫理念，從土地取得後的區域評估，到個案的整體設計營造，打造出客制化唯一的設計美學，將台灣的建築與設計成為世界著名的個案。

近2年開始參與國際競賽的磐石設計公司，總監洪珮棋今年剛獲得英國IPA 房地產獎住宅室內設計類獎及公寓住宅室內設計類獎，她說建築設計除了要有美感外，更重要的是周詳的市場調查，才能在區域中打造成唯一的特色設計，不會如同出門衣著「撞衫」的冏境。

她舉例來說，一個區塊如果已經有巴洛克式的建築物，在鄰近周邊又設計了類似的商品，就突顯不出建設的特色，也因此磐石設計與坊間代銷公司一般，在接手設計案的初期，就先到建物周邊進行市調，提出適合的個案設計供業者選擇，之後包括大樓或住宅的景觀及建物設計等，都可以用完整一體性的設計來呈現。

在國際獲獎無數的磐石設計公司， 總監洪珮棋表示，公司以全方位的規畫理念，從土地取得後的區域評估，到個案的整體設計營造，打造出客制化唯一的設計美學。圖／業者提供

洪珮棋說，好的設計要符合業者的需求，要打破以往的建制提出適合的設計方案，一項完美的建設設計在產品的細節是相當多的，磐石設計團隊有各項專精的部門，分別負責室內空間及景觀等不同的規畫，經整合後提出完整的設計案，才能讓建築設計在每個視角、每個面向，都帶來不同的視覺饗宴，結合業主的需求，打造出機能完整且溫暖舒適的場域。

磐石設計創立於1995年，始終秉持「為客戶創造最成功的個案」之經營理念，仔細傾聽並致力達成每位業主的需求，同時精研每處細節，使每一件作品更臻完美。磐石設計包含建築設計、室內空間設計、景觀規劃、藝術與花卉創作等領域，強調全方位的設計策略與服務。除了空間硬體、視覺美學之外，亦關注人與場域互動的心靈感受，透過人性化的宜居設計和氛圍營造，展現和諧、永續的空間價值。