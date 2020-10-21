冠軍維斯塔奈米防滑科技磁磚360度守護居住安全

地面防滑已成為重要的裝修選材標準，守護國人居住安全，冠軍磁磚推出全新奈米維斯塔石板磚防滑磁磚，表面平滑不粗糙，防滑等級達到防滑最高等級的澳規P5等級，防滑、防潮、防水、平滑、耐磨、易清潔，乾濕區皆適宜鋪設，360度守護全齡居住安全。

內政部統計，台灣65歲以上高齡人口目前占我國總人口的14％，到2026 年將占總人口數的20％以上，台灣不只是面臨到「超高齡社會」，同時也是「超單身社會」，我國高齡人口數、單身人數及毛小孩隻數與三者同步上升，以成長率來說，毛小孩成長率更是單身和高齡人口成長率的10倍。

維斯塔-奈米防滑科技磚 挑戰最高防滑係數

超過70％的家庭出現過家中意外滑倒的情況，其中老人和兒童比例最大。地面材在遇水或油污的情況下很容易使人滑倒，堅硬粗糙的表面，雖防滑但也容易造成跌倒時二度傷害。為了守護家人安全，地面防滑性早已成為重要的裝修選材標準。

冠軍全新推出「維斯塔—奈米防滑科技磚」，使用最新奈米釉料技術，藉由結晶顆粒排列，表面形成細小立體面，讓磁磚表面觸感猶如柔軟的細沙滑過指尖的觸感，讓磁磚在遇水後瞬間形成吸盤效應，增加雙腳與磁磚的摩擦力，實現防滑的效果，減少跌倒的風險。由於柔順的表面，同時減少跌倒時二次傷害，是磁磚界防滑磁磚技術上一大突破，冠軍對產品的堅持就在你看不到的地方。

抗污力強清潔保養容易

「維斯塔—奈米防滑科技磚」透過1200°C高溫下，強度高，且通過國家4級耐磨耗測試、5級耐汙性測試(最高級)、耐磨指數高、抗污力強，好清潔好保養，可以無限居家室內外空間(包含濕區和戶外的使用)，是家中有長輩、孩童及毛小孩必備首選的產品。

遇水後瞬間形成吸盤效應，增加雙腳與磁磚的摩擦力，實現防滑的效果。圖／業者提供

尺寸花色變化多，廣泛運用各領域

冠軍磁磚維斯塔(Vesta)系列，豐富的色調與多變的紋理變化，30×60、60×60尺寸規格，易於空間運用與搭配，室內空間如室內地壁、浴室、SPA或公共空間的中庭造景、水瀑、石步道或商業空間都可以充份使用。

維斯塔(Vesta)防滑科技磚，象徵守護家庭的火之女神般，溫柔呵護你的家人，讓「家」成為從○歲到九十九歲都能安心生活的堡壘。