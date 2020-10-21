北市1/6價 高雄出現卡位千億投資新灣區豪宅換屋潮

為人生典藏一座絕無僅有的家，優質富豪聚落伴隨著國小至高中全明星學區，如北市信義計畫區般一級居住環境，位屬總投資超過1300億元亞洲新灣區正核心。居家擁抱山海河港景致，那便是坐落南高雄地王宅「聯上鉑金」，同時兼具鑲金地段與黃金門牌雙重優勢，僅北市頂級豪宅6分之1房價，60~75坪地標宅，規劃負擔變小住得更好的制震摩天大樓，颳起南台灣富豪一股換屋潮。

家戶人口減少 選購豪宅力求空間適中財務自由

依據內政部統計，1999年家戶居住人口超過4.25人，20年後僅剩3.29人，當家庭結構不斷縮小改變，高資產的富豪對購屋需求也產生質變。依天下雜誌報導，近年來台灣房產發展趨勢對豪宅定義出現改變，從早期追求對坪數空間的寬敞與著重建材配備，轉向至包含物業管理、美學工藝、居家品味等軟實力，其豪宅設計追求的不再是金碧輝煌富麗堂皇建築，而是導入更多住戶對家溫暖需求渴望。對經濟條件相對優質換屋與豪宅客，當過去選購百坪住宅，因住家居住人口減少，空間配置常出現閒置，導致高價買下百坪宅，房間卻淪為規劃儲藏室或預留成為萬年無人使用客房，若換個思維選購坪數適中但地段精華住家，除居住品質大幅提升，資金運用也更為自由，可將原先要花費在百坪豪宅上使用不到空間的資金，轉投資到其他資產，在財務規劃更顯方便。

傲視南台灣 新灣區擁1300億重大建設

買房首重地段環境，唯有重大建設匯聚且屬市政規劃發展軸心，房價保值抗跌性才會彰顯。高雄近年來城市發展核心就屬橫跨前金、苓雅、前鎮等，佔地588公頃亞洲新灣區，新灣區的建置將對港都發展產生未來數十年產業變革，當中包含已建設完成環狀輕軌、高雄市立圖書總館、高雄展覽館，與近期試燈高雄流行音樂中心和將於明年啟用高雄港埠旅運中心，總投入經費逾1300億元，成為南台灣最大公共建設匯集聚點。

漢神大立商圈匯聚南臺灣最高端的精品時尚品牌，同時緊鄰未來十至廿年內建設利多不斷的亞灣區，地價已突破200萬。圖／業者提供

富豪群聚越住越有錢 漢神大立商圈地價破200萬

亞洲新灣區面積廣闊，但其核心點就屬同時兼具百貨商場與明星學區的前金區漢神大立商圈周邊，區段屬高雄發展成熟富豪社區，如前高雄市長陳啟川、議長陳田錨故居都坐落於此。而該區地價早已突破每坪200萬元，即便是地上權地，每坪標租金額也突破116萬元，寫下高雄最貴地上權土地紀錄。而區域過去有許多指標名邸，如目前高居全市最高房價「國硯」，每坪成交68.7萬元，與實價登錄近期揭露多次挑戰4字頭房價「京城凱悅」、「貝拉莫里」等，都屬近10年來富豪選購標的。

北市豪宅6分之1價 聯上鉑金吸傳產老闆出手買4戶

北市一流名邸豪宅如「勤美璞真」、「松濤苑」、「皇翔御琚」、「帝寶」，實價登錄揭露每坪成交突破250萬元甚至上看300萬元，一級地段環境加上建案規劃創造出讓人高不可攀的高房價。

「聯上鉑金」 3D模擬圖。圖／業者提供

然而聯上實業近期推出位於高雄女中首排，距漢神百貨僅250公尺豪宅「聯上鉑金」，區段屬前金國小、前金國中與高雄女中，具備12年全明星級學區，又有同於漢神百貨成功路燙金門牌，豪宅地段規劃換屋型住宅坪數，其房價僅「國硯」2分之1，與北市一級名邸相比僅6分之1房價，居家規劃日本第一住友GRAST制震，地王地段規劃地標宅，讓不少富豪置產，如今年5月就有傳產老闆一次選購4戶，總銷逾1.5億元，其購屋目的在為自己與家人選購坪數合宜且具高保值效應住居。