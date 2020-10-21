大直明水路絕版水岸豪邸「最大直」 頂尖客瘋搶

2020年Q4房市在這波資金派動狂潮帶動下，企業主將紛紛資產投入房地產，首選地段珍稀的特殊性產品進場，其中北市最具代表的名人豪宅聚落大直重劃區，由於目前可開發土地已飽和，尤以面水岸第一排的明水路更是稀有珍貴，成為金字塔頂尖客購屋首選熱門地段。

由聖得福建設僅花8個月成功整合都更打造的預售案「最大直」，主打明水路面水岸首排唯一新案，這裡已超過十年沒推案，也是最後一塊可開發大面基地，這樣的產品堪稱市場絕版，對高資產客群來說，地段具備稀有與收藏價值，賣一戶就少一戶，以致近期建案尚未公開，迅速吸引高資產企業主爭相詢問。

負責全案銷售的創意家行銷專案經理王振驊表示，明水路本身坐擁珍稀的水岸美景，擁有獨特魅力與地段價值，「最大直」堪稱聖得福建設品牌創立以來的第一代表作，此次更大手筆聘請操刀萬豪酒店、西華富邦等知名地標的大陸工程參與結構營造，並採用日本住友集團68組雙制震系統，可抗六級強震，強化建築安全與穩固性。

王振驊談到，「最大直」接待中心都還來不及搭建完成，就吸引不少區內頂尖購屋客搶著購買，潛銷期間即狂銷三成，近期接觸的買家多半為原本就住在大直頂級豪宅的企業主，會之所以下訂速度如此之快的原因在於，「認為現在沒買到，以後肯定買不到的心態積極入手！」明水路現已無素地可開發建案，加上大陸工程營建品質有保障，認為不論地段或產品皆獨具收藏價值，決定作為自住換屋、二代置產或企業招待所使用。

「最大直」基地面積廣達約631坪，規劃25層SRC鋼骨擎天景觀豪宅，擁有坐北朝南、依山傍水帝王格局，總戶數115戶，規劃均質純住家、零店面社區，推出40~65坪3~4房，主打戶戶俯望水岸河畔，室內樓高3米5，享有台北市難能可貴的絕美景觀視野，山水、城市美景盡收眼底。

此次規劃更跳脫區內百坪以上建案，以中坪數產品為主，總價7000多萬起；公設由豪宅設計團隊築內設計操刀，規劃在一、二樓及頂樓，包括七米二迎賓大廳、百坪中庭花園、健身房、交誼廳、媽媽教室、視聽室、頂樓LOUNGE BAR、茶屋等，跨年夜看101煙火秀堪稱超奢華享受。