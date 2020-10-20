⼤安⼀號院黃金店、住兩⽤別墅最後完銷倒數

位於樹林⼤安路的「⼤安⼀號院」，是目前新北樹林地區獨⼀的電梯別墅，全區規劃每戶約110坪，每棟皆有衛浴全開窗、六⼤臥室與超⼤露台。臨路戶別更是規劃黃金店、住兩⽤，有別於其他別墅個案，採⽤社區⼤樓式管理，住戶管理更有效率且⽅便。走路5分鐘可達LG18潭底站、浮洲河濱公園、新樹公園，3分鐘抵達家樂福商圈、秀泰影城，無論機能和便利性都非常完善，不僅離雙北都會區不遠、房價更是親民，已最後完銷倒數 。

外觀設計質感灰色石材搭配日式庭院造景，主打四代同堂居住。圖／業者提供

目前捷運萬⼤中和樹林線（簡稱：萬⼤線）正如火如荼的建設中，未來將串聯台北萬華區、新北市中和、土城、樹林等區，成為雙北下⼀條通車的捷運路線。而捷運萬⼤線通⾞後除了節省⼤量旅⾏時間成本外，同時紓解中和、永和、樹林主要幹道的交通壅塞，並提高中和、永和、樹林地區沿線土地使⽤效益。而鄰近樹林潭底里⼤安路與中正路上的「 LG18潭底站」，20分鐘即達台北車站，不論是轉乘捷運或高鐵都非常⽅便，將⼈潮帶入樹林市區，相對帶動週遭店面價格、地段升值，未來房市潛⼒可期！

另外，由於新莊與樹林交接處的電塔、電桿問題困擾居民20多年，雖不對⼈體有害，但⼤多影響市容，且座落在馬路上的電塔易造成車禍意外的發⽣，所以經由連署到台電研議後，今年8月正式核准地下化周邊11座電塔、83座電桿，⼯程總長約4.7公里，預計2026年12月完⼯，屆時將為樹林地區帶來全新無電塔的完整街廓樣貌，開創新⼀代商圈。