七期大移動 水湳穩站200萬 未來房價上看七字頭！

眾所矚目！台中最後一塊精華區開發案「水湳經貿園區」近日土地成交持續創新高， 緊鄰中央公園的文化商業區土地穩站200萬元俱樂部，使得業者推出該區未來推案房價至少上看7字頭。與「水湳經貿園區」隔中清路相對的地14期重劃區即將完成土地放領、地價上喊單坪50萬元、房價40萬元，更加凸顯水湳地段價值，一場建商搶地大戰正熱烈上演。由於，台中好土地本就難尋，而這一波土地漲價會這麼快，基本上都來自於全球貨幣寬鬆政策的影響。

攤開台中市的土地行情發展，約在5年以前、房市處於不文不火，七期重劃區土地一坪 上看250萬元、房價40至50萬之際，建商開始尋求外溢，往74號快速道路周邊的單元 一、單元二獵地，當時每坪地價30萬起跳；首購型建商則在太平、新光區段徵收區布局，地價在20至25萬元、而房價還在1字頭。2020年適逢第二次QE，光看首購區段的太平地區、房價至少25萬元，漲了1倍以上；地價同樣也是漲了一倍。

如今14期重劃區土地完成，終於補足了北部區塊的土地發展地圖，確立了「水湳經貿 園區」的地段價值；年底即將完成土地放領、交地，行情來到每坪50至70萬元。相較於地價30萬、只不過是一年前的事。

相較之下，過去「叫好不叫座」的「水湳經貿園區」，地價直接80萬元起跳，若是位於中央公園周邊土地至少百萬，商業區更是破200萬元。光是今年就有兩塊200萬元的地塊成交。速度之快、價格之高都令人驚訝。

由知名導演李安 「少年PI的奇幻漂流」 造浪池舊址，搖身一變成為「中台灣電影中心」，未來將是成立資料典藏區、電影放映區與展演商業區三大區，成為台中最重視的文化設施之一。圖／業者提供

建設大移動 中科紅利與五大地標 讓行情大升溫

專家分析，「水湳經貿園區」其實沉寂很長了一段時間。8年前就開始有人布局，除了建商外，甚至不乏傳產業、資訊業、科技業的資產布局資金，當時布局的資金從40萬 至150萬，周邊土地也不過就20多萬，水湳土地行情可謂天價，甚至被說是有行無市，或被稱為高本夢比。

但，今年以來，包括中科路、科湳愛琴橋的開通，直接將中科的消費人潮引入中清路 兩側，包括愛買、星巴克、輕井澤、優衣褲等大型品牌進駐，就可以看出端倪。如今綠美圖完成發包、電影中心即將完工，中國醫藥學院也將完成遷校，以及國際會展中心、轉運中心、台灣智慧營運塔..等蓄勢待發，「水湳經貿園區」終於迎來第一次的商圈發展契機，當地行情更被看好。

至於推案部分，達麗建設將在12月前推出總銷80億個案，基地總面積4800坪、預計規劃21至36坪小宅，市場推案單價至少4字頭起跳。無獨有偶，總太建設也預計在2021 第四季推案。

中國醫藥大學成立水湳校區，進一步帶動當地醫學、文化以及房市發展，活絡中清路周邊商圈發展。圖／業者提供

專家直言，以「水湳經貿園區」的整體規劃，中央公園綠覆率將超越七期最大的夏綠蒂園道，且產業動能與公共建設規劃皆會超越七期，未來只要景觀第一排、商業區的住宅，推案價至少成本價會落在50萬元以上，地段好的甚至可以看到7字頭。