中悦2020八京三部曲音樂會 感動全場

中悦機構八京建設17日假諾富特桃機飯店舉辦的「中悦2020八京三部曲」群星會，八京建設總經理鄭桂林以一塊建築外牆「百年風華磚」、歷經重重試煉得來不易的研製過程，闡述每一座中悦建築精雕細琢、獨一無二的收藏價值，一如中悦建設機構珍視每一位住戶的真心託付。

鄭桂林以一塊建築外牆「百年風華磚」，來闡述每一座中悦建築獨一無二的收藏價值。圖：江富滿

聞名北台灣豪宅圈的「中悦建設機構」，素以全方位服務貫徹客戶滿意、與住戶交心耕耘品牌，深獲企業層峰好評；甚至建案已交屋5年，還為了一本建築藝術畫冊的贈送，特舉辦高規格的巨星音樂會與住戶同樂。

「中悦2020八京三部曲」群星會，委由影視圈知名的艾迪昇傳播執行活動演出，特請來活動女王曲艾玲擔綱主持，更有檢場、李翊君、周丹薇、鄧美芳、大百合、高慧君、王敏淳…等一代巨星同台獻藝，主要是款宴桃園青埔「中悦八京」、「中悦栢軒」兩社區住戶的感恩音樂會，手筆之大可謂業界之創舉。

會中也首次公開「八京青埔第三部曲」中悦ITC國際商貿中心，該案座落青埔高鐵站前廣場核心地王，緊鄰3800坪公園第一排。

中悦ITC國際商貿中心將會是結合「時尚、奢華、科技」的5G智慧管理企業總部。圖：業者提供

鄭桂林透露，中悦ITC國際商貿中心佔地約達1300坪，戶型規劃65-520坪，迎賓大廳挑高12米展現企業總部門面氣度；行政酒樓設有國際視訊會議室、多媒體會議廳、智能咖啡廳；頂樓為休閒紓壓空中花園、果嶺區、用餐區、蒸氣淋浴室。另設置洗車區、司機休息室、集乳室、戶戶電動車充電線路與貴賓快充站，全面擘造「時尚、奢華、科技」的5G智慧管理企業總部；以立足機場國門第一線的頂級「豪辦」，獻給各界企業冠軍，一份全球國際門面的華麗大禮。中悦ITC接待會館：中壢區領航南路、高鐵站前西路口；貴賓專線03-4534656。