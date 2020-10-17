桃園站前正核心 逸偉站前ONE熱銷5成

看好桃園站前特區房市，將以現代化、未來化之姿強勢升溫，深耕桃園多年、擁有專業營造經驗的逸偉建設，花費3年時間積極整合桃園站前特區土地，推出以16~38坪精品飯店宅為定位的「逸偉站前ONE」，並以彈性付款配套與12%的高租金投報率為訴求，吸引不少置產客的目光。

桃園鐵路地下化綜合規劃9月初獲得行政院核定，昔日老舊的桃園站前商圈即將蛻變為現代化三鐵共構「站前特區」，令周邊房產增值潛力備受看好，也讓15日正式開工動土的「逸偉站前ONE」，受到不少桃園首購族與雙北置產客的青睞，公開1個月即熱銷5成。

桃園鐵路地下化獲核定執行，桃園站前商圈即將蛻變為現代化三鐵共構「站前特區」。圖：業者提供

新理想行銷團隊執行長黃正忠指出，由中央與地方政府合作，總經費超過千億元的桃園鐵路地下化綜合規劃，全案歷經5年8個月時間終於通過行政院核定，不僅將桃園三心六線的軌道路網再往前推進一大步，未來也將在桃園境內形成桃園、中壢2座三鐵共構車站，北北桃1小時軌道生活圈的綠色運輸廊帶。

其中，每日進出站人次高達5萬人的桃園火車站，將串起台鐵與桃園捷運綠線、棕線，成為北桃園的交通樞紐與重要轉運站，未來除了將打造1座地上5層、地下3層的巨蛋造型現代化車站，旁邊還有如同台北車站雙子星大樓的規劃，因能最快與雙北都會圈串聯，雙北客層的接受度也最高。

新理想行銷團隊經理王宥森表示，桃園房價基期較雙北低，近年雙北客移居人數攀升，尤其站前特區的小宅產品，因具備交通與生活機能成熟的優勢，除了桃園在地的首購族，也相當受到台北置產客的青睞。以「逸偉站前ONE」為例，已購客有多達45%是來自雙北市的置產族。

王宥森說，「逸偉站前ONE」距離三鐵共構桃園車站僅550公尺，擁有車站、捷運、百貨、公園、校園3分鐘生活圈，且緊鄰市立圖書館、桃園國小、附幼、Ubike、4600坪文昌公園，購物、精品、娛樂、美食、人文、綠意一次到位，徒步就能享受桃園繁華中心，是站前最具領漲地位的強勢地標。

建物外觀以精品飯店為概念，打造市心美學地標，並規劃有飯店式大廳、交誼廳、健身房等公設。住家講究高坪效運用的精品宅大空間哲學，格局規劃方正，零走道設計以增加更多生活空間，提供智慧型馬桶、5合1暖風機、瓦斯雙口爐、廚下型淨水器等國際現代工藝建材。