桃市府攜新理想 辦公益園遊會獻愛心

桃園市政府與新理想廣告，日前共同主辦「愛在桃園感恩回饋，新理想30公益園遊會」，活動當天由紙風車劇團、YOYO家族…等表演團體領銜演出，也邀請桃園育幼院孩童與桃園民眾們一起到現場同樂。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，桃園市推動年輕家庭計畫相當成功，現在是全台成長進步最快城市，生育率更是全國第一，很多年輕人選擇人生第一站落腳桃園，在桃園工作生活、追求人生夢想；目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元生育補助，三歲以下幼兒提供每月育兒津貼3千元，年輕人拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子與住桃園，因為桃園是一個快速成長的國際城市。

左起新理想廣告執行長黃正忠、董事長劉興烘、市長鄭文燦、社會局長鄭貴華及新理想廣告總經理葉清宗等人共同完成捐贈儀式。圖：江富滿

新理想廣告執行長黃正忠指出，這場別具意義的公益園遊會，新理想廣告將捐贈100萬元給桃園市政府社會局外，當天公益園遊會活動所得，也會全數捐出做公益，桃園市政府希望透過這項有意義的活動，讓社會及企業的愛心，持續在桃園發光發熱、漫延下去。

以永續傳承為企業理念的新理想廣告公司，深耕桃園並遍佈北台灣各地，今年新理想公司跨進30年的新歷程，展望未來除了積極邁進外，未來將持續投入公益服務、回饋社會。

當天活動在桃園青埔棒球場旁(機捷A19站)，除了有藝人李千那跟艾怡良演唱外，桃猿樂天女孩、九天民俗技藝團、YOYO家族、紙風車劇場…都到場演出，特別是在紙風車劇團挺過祝融之災後，新理想廣告也與桃園市政府，用行動表達對桃園鄉親與公益團體及桃園藝文演出的支持。