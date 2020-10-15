投資、市中心養生 吹旺北市蛋黃區小宅「瑪瑪咪雅」

「就算房價再高，就是有一群人非台北市中心不可！」在建築業界擁有40年資歷的老字號品牌、新第來亨建築，一直堅持只蓋台北蛋黃區南北座向的小宅，不僅採成屋銷售模式，更做到用冷暖氣、沙發、床都SET好的「完成屋」狀態交屋，客戶開門看到的就像一間飯店房間那樣即可入住，直接免除一般預售交屋後將近兩三年整個社區敲敲打打、不得安寧的裝潢期困擾。董事長許清芳指出，「卡位投資蛋黃區」、「市中心養生」這2大趨勢，吹旺台北市中心小宅買氣。像是新第來亨建設在內湖推出的「瑪瑪咪雅」，總價988萬起買台北市的絕版震撼價，2房自備款更是只要一張大立光的價格，開案不久即迅速吸引自住、置產客掃貨。

新第來亨建築董事長許清芳及女兒向來鎖定台北市推案，歷年實績近百件。圖／業者提供

許清芳進一步分析，新第來亨建設在台北市中心蓋10多坪到20來坪的小宅，用最低門檻卡位增值力道最猛的區段，好租好轉手，人人搶著要。而且過去小宅賣給年輕人的概念，已被高房價翻轉，年輕人都去市郊重劃區買二三十坪的新婚剛需宅，空巢族、退休族反而成為台北市中心小宅的主力客群，「市中心養生」蔚為趨勢，賣掉大房子換買成屋小宅，還有多出一筆為數可觀的退休樂活資金，而且享受全台最密集的捷運網路、最優質的醫療資源和生活機能。此外，「瑪瑪咪雅」客群還有跨國企業置產主管差旅宿舍、中南部家長買給北上求學工作的子女、海外歸國華僑、台商和滿手現金的自營商（尤其是老闆娘們）一次多戶的置產投資。

「瑪瑪咪雅」 室內公設空間實景。圖／業者提供

新第來亨目前共計推出97個作品，董事長許清芳很自豪，「當中沒有一個社區有法拍屋，代表購買我們房子的都有增值。」這歸功於他的選地哲學，過去他在天母、內湖、中山區推案，現階段則瞄準大安、信義、內湖、南港，每個階段都是挑台北當下最夯、又有建設議題加持的蛋黃區，他直言這些區段「既有現在，又有未來！」。公司堅持不養地，只挑蛋黃區內不在斷層帶上、基地方正、南北座向，採光面好的素地。目前線上熱銷中的「瑪瑪咪雅」，就是位於國稅局統計全台北收入最高的內湖區寶湖里，寶湖里為低密度空間住宅區，注重隱私名人理財置產區，成交量放大，加上近期民生汐止線環評通過，看好未來增值性，區內超多明星、醫生、律師、港湖科技大廠主管和地主置產。

「瑪瑪咪雅」位於寶湖里，是此區最低門檻入手的好宅，基地171.64坪，三面臨路，推出13～27坪小宅，強調「麻雀雖小、五臟俱全」超高機能實用性的優質格局，公設包括交誼會議廳、健身房、吧台區、鋼琴演奏，社區有24小時警衛保全，公司提供代租外商主管與歸國華人高端租客的服務。