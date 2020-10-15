台中豪宅品牌「富旺國際」讓世界看見高雄

上市櫃建設品牌「富旺國際」(股票代號6219)，深耕地產界30多年，建築持續創新進化，近年來推案口碑有目共睹，從「國美天藏」270度綠瀑建築、「富旺世界之翼」「富旺世界之翼」台中高鐵特區唯一豪宅地標、「天際W One」台中首座「無邊際懸空游泳池」住宅，每個作品不僅展現了國際級住居潮流，創造城市的經典地標建築，其中「VIE微美居」、「天際W One」於近日更榮獲美國MUSE Design Awards最高榮譽鉑金獎殊榮，不僅讓台灣建築驚豔國際，更讓世界看見高雄！

「VIE微美居」獨特的空間設計場域美學，榮獲美國MUSE Design Awards最高榮譽鉑金獎。圖／業者提供

美國MUSE Design Awards旨在發掘和表彰建築、室內、時尚等六大設計領域的傑出者，匯聚全球跨領域設計思維，並須透過嚴格評選，只有具備頂尖美學的作品，才能成為「設計界的謬思」。今年度最高榮譽鉑金獎，建築設計類共31件，概念設計類共6件，前者台灣僅3件獲獎，其中一件是「天際W One」；後者台灣有2件，「VIE微美居」即是其一獲得最高榮譽的大獎肯定，再再印證「富旺國際」建築設計能力是世界共睹！而「VIE微美居」作為「富旺國際」進軍高雄的首發個案，也讓高雄站上國際舞台！

國際大獎光環加持

引領國際建築自然奢華新潮流

近十年楠梓共吸引44個建案、8,506戶產品進場，大樓產品單價平均上漲超過20％，部分個案高樓層甚至站上每坪二十多萬元，然而，飆升的房價是否對應高品質的建築等級？「富旺國際」有鑒於首購型產品的同質性，不惜重金禮聘豪宅團隊卡司，將當前最火熱的國際飯店渡假美學導入「VIE微美居」，自然相容的空間場域，帶有濃濃文創休閒氛圍，讓回家就像住飯店一樣，有著釋壓、療癒的奢華體驗；獨特的空間場域，榮獲大獎肯定，也為高雄菁英帶來福音！

「VIE微美居」將泳池結合吧檯，打造創新休閒生活。圖／業者提供

社區供餐、星級泳池、天際樂園

2-3房頂尖住宅，飯店人生

不僅於此，「富旺國際」更將台中豪宅級的社區服務植入，結合廚藝教室與宴會廳設備，提供社區供餐服務，讓＂飯店宅＂真正具備飯店宅的禮遇！22項度假休閒設施：擁有大面開窗、玻璃天窗的泳池，搭配影音投影與主題吧台，讓你在家開泳池派對，時尚生活超有型！頂樓天際樂園的設計創舉，匯集空中露營、賽車跑道、小白球、美式烤肉吧、空中花園，更是滿足一家老少的生活樂趣！

選地哲學，有看漲願景

兼具健康完善的環境品質

一座好建築，必源自一個好地段！此次「富旺國際」大動作佈局高雄楠梓，即是看準「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」的發展；近日經濟部加工處更積極推展廠家投資計畫，吸引興勤、日月光、華泰、宏璟建設等四家事業參與投資，總投資額高達406億元，區段看漲潛力蓄勢待發！

高雄大學特區與該計畫區約10分鐘車程，週邊完善生活機能、20年完整學區及高綠覆率的環境，深受菁英家庭喜愛！「VIE微美居」2分鐘高雄大學、家樂福商圈、新台17線，伴隨未來通車，約10分鐘可達美術館特區，多重優勢，堪稱精華地段中的精華！

戴雲發柱中柱耐震系統

打造安全履歷認證宅

除了替消費者確保地段的保增值性，「富旺國際」不僅強調住的品質，更重視住的心理感受！從安全、生活環境，以及居住者的角度出發，在大眾需求中，萃取質精的高檔品味！「能預先設想，就減少日後不必要的問題！就能給住戶帶來最大值的安心與保障」此次楠梓推案「VIE微美居」，在結構上採用Alfa Safe柱中柱耐震系統工法，精工打造安全履歷認證好宅！

強調客戶買的幸福，住得更幸福的建築理念，「富旺國際」「VIE微美居」以”買的安心，住的放心，生活的開心”，三心一體的建築精髓，從精華地段、國際建築規格到豪宅級生活服務，讓2-3房產品可以具備更高水平的社區品質與價值，讓幸福好宅與豪宅享受並駕齊驅！目前個案啟動早鳥預約賞屋，讓民眾可搶先卡位，一窺在家的世界級奢華！

「VIE微美居」早鳥搶驚喜，抽十大名品家電。圖／業者提供

【VIE微美居】2-3房國際飯店宅

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